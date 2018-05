Festivalul „Fish Eye”, de 1 Mai, la Vama Veche

Serile de 1 și 2 mai se anunță incendiare într-unul din locurile preferate de distracție și libertate a numeroși tineri din întreaga țară. Pe plaja din stațiune va avea loc festivalul „Fish Eye”, cu intrare liberă și un line-up artistic foarte consistent și interesant. Astfel, în seara de 1 mai vor urca pe scenă DJ K-Lu, We Singing Colours, Toulouse Lautrec, Les Elephantes Bizarres și ROA. În cea de-a doua seară, pe 2 mai, vor urca pe scenă Alternosfera, Robin & The Backstabbers, Golan, Ok Corral și Byron.