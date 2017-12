Festivalul Gheţii şi Zăpezii de la Harbin

Colosseumul din Roma, biserica Hallgrimskirkja din Reykjavik sau chiar Empire State Building au fost reconstruite din gheaţă şi zăpadă, la Harbin, în China, în cadrul celei de-a 30-a ediţii a Festivalului Gheţii şi Zăpezii. 7.000 de persoane au lucrat cot la cot cu artiştii pentru a organiza ediţia din acest an, care are loc într-un parc uriaş din provincia Heilongjiang. Construcţia a început în luna noiembrie a anului trecut şi a necesitat în jur de 180.000 de metri cubi de gheaţă obţinută din râul Songhua şi peste 150.000 de metri cubi de zăpadă artificială. Printre atracţiile principale ale ediţiei din acest an se numără o replică a Colosseumului, precum şi o reproducere de 45 de metri a bisericii Hallgrimskirkja din Reykjavik sau o copie a clădirii Empire State Building din New York.

Prima ediţie a festivalului anual a avut loc în 1963. Acesta a fost întrerupt în timpul Revoluţiei Culturale din China şi reluat în 1985. Anul trecut, evenimentul a atras peste un milion de entuziaşti, iar organizatorii aşteaptă mai mulţi vizitatori la ediţia aniversară din acest an. Festivalul Gheţii şi Zăpezii durează de obicei mai mult de o lună, până la sfârşitul lui februarie, dacă vremea permite acest lucru.

Harbin este capitala provinciei Heilongjiang şi al zecelea oraş chinezesc din punct de vedere al populaţiei, cu aproape şase milioane de locuitori. Situat în nord-estul ţării, Harbin şi-a căpătat renumele de Oraşul Gheţii datorită temperaturilor foarte scăzute înregistrate în timpul iernii, în ianuarie, temperatura medie lunară fiind de doar -18,4 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură înregistrată în metropola chinezească a fost de -42,6 grade Celsius.