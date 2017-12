Festivalul Internaţional de Dirijat „Black Sea”

Arta dirjorală a fost celebrată, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski”, vineri seară, prin organizarea concertului laureaţilor primei ediţii a Festivalului Internaţional de Dirijat „Black Sea”, eveniment desfăşurat sub egida instituţiei gazdă şi a Asociaţiei culturale „Thalassa Film&Music”. Evenimentul a fost prefaţat de acordarea premiilor şi menţiunilor celor nouă participanţi, diplomele fiind înmânate de preşedintele onorific al juriului, directorul TNOB, soprana Daniela Vlădescu.

„Festivalul de dirijat „Black Sea” este un eveniment pe care ni l-am dorit mai demult şi pe care ni l-a inspirat preşedintele Asociaţiei „Thalassa Film&Music”, Remus Munteanu. Datorăm acest festival maestrului Constantin Daminescu, care a înfiinţat Opera din Constanţa în 1957 şi maestrului Paul Staicu, care a înfiinţat, în 1979, Filarmonica „Marea Neagră”. Consider că prin acest concurs de dirijat putem să aducem un omagiu acestor doi maeştri”, a spus, în deschiderea galei, directorul TNOB, Daniela Vlădescu. „Cred că această ediţie a fost de bun augur, deoarece s-a întâmplat ceva special: nu am avut pe cine să eliminăm. Am avut parte de nişte concurenţi foarte bine pregătiţi şi foarte valoroşi”, a mai spus aceasta.

În programul concertului laureaţilor au fost prezentate arii şi duete din opere celebre, precum: „Traviata”, de Puccini - solişti Elena Rotari şi Ionuţ Pascu, „Boema”, de Giacomo Puccini - solist Răzvan Săraru, dar şi selecţiuni din creaţia compozitorilor: Ludwig van Beethoven - Simfonia a VII-a şi uvertura „Coriolan”, Piotr Ilici Ceaikovski - Simfonia a IV-a şi Antonin Dvorak - Simfonia a VIII-a.

„Ne bucurăm că la acest festival toţi participanţii au fost la un foarte bun nivel. Spre bucuria noastră, au fost foarte buni, de aceea a fost foarte dificil să-i departajăm”, a spus preşedintele „Thalassa Music&Film”, Remus Munteanu.

Ca o... coincidenţă de bun augur, festivalul s-a desfăşurat chiar în săptămâna în care a fost prăznuită Sfânta Cecilia (22 noiembrie), protectoarea muzicienilor, compozitorilor, cântăreţilor şi poeţilor.

„PODIUMUL” LAUREAŢILOR Premiul I şi Premiul Asociaţiei „Thalassa Film&Music”, în valoare de 500 de euro, au revenit grecului Georgios Balatsinos. Premiul al II-lea a fost acordat ex-aequo lui Andrea Gasperin din Italia şi lui Antonio Rafael Rodriguez din Costa Rica, iar premiul al III-lea le-a revenit lui Jun Y. Kim din Coreea şi lui Zdenek Klauda din Cehia. Premiul special al juriului i-a fost acordat lui Wendell Kettle din Brazilia. Universitatea „Ovidius” din Constanţa a oferit o diplomă de onoare lui Maurizio Zaccaria din Italia. Menţiuni au primit Roberto Gatto din Italia şi Michiel van Vliet din Olanda.

Juriul concursului, care s-a desfăşurat săptămâna trecută, în două etape, a fost format din maeştrii: Gheorghe Stanciu, Radu Ciorei, Cristian Sandu, Remus Munteanu şi directorul TNOB, Daniela Vlădescu, ca preşedinte onorific.

„A fost un concurs interesant pentru noi, o experienţă inedită”, a declarat italianul Andrea Gasparin. „Este minunat aici, la Constanţa. Vorbim limbi diferite, dar este atât de uşor să interacţionăm! Dar mai important decât orice este faptul că nu trebuie să vorbim prea mult, ci să facem muzică”, a spus Antonio Rafael Rodriguez din Costa Rica.