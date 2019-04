Elevii Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”, Constanța, coordonați de doamna profesor Ghilescu Magda participă în perioada 20 - 23 aprilie 2019 la Festivalul Internațional de Flaut “Marea Neagră”. Ansamblul ”Flautissimo”, format din Ghilescu Anastasia (clasa a IV-a), Hairabetian Ștefan (clasa a V-a), Nicolaev Bianca (clasa a VI-a), Chiriac Oana Elena (clasa a VII-a), Paraschiv Sara Maria (clasa a VII-a), Presadă Antonia Ioana (clasa a VII-a), Lazăr Andreea (clasa a VIII-a) și Petcu Ana Maria (clasa a VIII-a), va participa la Recitalul Extraordinar al Ansamblurilor în data de 21 aprilie 2019, ora 17.00, la Muzeul de Artă Constanța, în cadrul acestui festival.

Pentru prima dată pe o scena din Constanța, vor cânta împreună 20 de flautiști: Tutti Flutti Ensemble din Hong Kong și Ansamblul Flautissimo de la Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”. Cele două ansambluri vor fi dirijate de Maestrul Matthew Wu din Hong Kong.

Ediția a VI - a din acest an este realizată în parteneriat cu Lions Club Constanța și are ca invitați artiști de talie internațională din mai multe țări, precum Hong Kong, Korea de Sud, Malaezia și Romania. Festivalul are programat în data de 20 aprilie 2019, ora 17.00 un Concert Extraordinar al Eurasia Flute Society Quartett, care va avea loc la Muzeul de Artă din Constanța, sala Nicolae Grigorescu.

Pe data de 21 aprilie ora 17.00, de asemenea la Muzeul de Arta din Constanta, va fi un Recital de Duouri celebre, pentru două flaute, iar în partea a doua a concertului vor evolua două ansambluri de flaute, fapt ce va constitui o premieră în Constanța.