Festivalul Internaţional Shakespeare la Constanţa? Nu, evident!

Nu vrem să aibă nicio legătură cu politica, dar... aveţi răbdare pentru doar câteva fraze. Un caz unic şi straniu are loc la Craiova (întrebarea din titlu este o glumă macabră). Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj şi-a dat mâna şi au alocat bani, susţinere administrativă şi birocratică, unul mai mult, altul mai puţin, pentru susţinerea unui festival cultural. Vă vine să credeţi? Deci, atunci când se vrea, se poate! Să mai vorbim despre Constanţa, unde funcţionarii din Primărie sunt cei care pun beţe în roatele evenimentelor pentru că... aşa vor ei, iar cei din Consiliul Judeţean nu sunt în stare să deconteze niciun eveniment de mai bine de opt luni? Şi dacă nu vor cultură, oare ce altceva vor, căci nu ne vine să credem că sunt doar răuvoitori şi proşti. Sau poate că sunt!

Dar să ne întoarcem la oile noastre cu adevărat culturale. Unul dintre cele mai renumite festivaluri din România are loc la Craiova (după cum am menţionat mai sus, Constanţa în titlu, alături de sintagma „festival internaţional” este o glumă proastă), se intitulează Festivalul Internaţional Shakespeare, a ajuns la ediţia a XI-a şi este organizat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în perioada 23 aprilie - 6 mai. Directorul Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, Alexandru Boureanu, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că ediţia din acest an a festivalului este "o ediţie de lux, mult aşteptată de întreaga comunitate teatrală din România şi nu numai".

Potrivit lui Emil Boroghină, preşedintele de onoare al Festivalului Shakespeare, ediţia din acest an, care este a XI-a, se desfăşoară sub genericul "Planeta Shakespeare". "După o perioadă în care festivalul nu s-a bucurat de tot sprijinul, Teatrul Naţional este de două ediţii implicat cu toată suflarea în acest festival. Din 2014, Primăria Craiova a conştientizat ce înseamnă acest festival pentru imaginea oraşului şi a sprijinit necondiţionat festivalul. Fondat în 1994, ediţia din 2006 a fost noua bornă când festivalul şi-a asumat pentru prima dată şi anumite teme şi care în acest an au un moment de culminaţie. Genericul acestei ediţii este "Planeta Shakespeare" şi avem spectacole de pe toate continentele lumii", a spus Boroghină.

Începând cu această ediţie, directori ai festivalului sunt Vlad Drăgulescu şi Ilarian Ştefănescu. În acest an, Premiul Internaţional Shakespeare va fi decernat regizorului polonez Krszysztof Warlikowski şi soţiei acestuia, premiul fiind acordat de British Council Romania şi Festivalul Internaţional Shakespeare.

Boroghină a subliniat că anul acesta, fiind Anul Centenarului Marii Uniri, organizatorii au decis ca vechile teatre naţionale ale României Mari - din Iaşi, Craiova şi Bucureşti, înfiinţate înainte de 1918, plus Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, înfiinţat în 1919, precum şi Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău să prezinte spectacole shakespeariene la ele acasă în dorinţa de realizare a unei axe a teatrelor naţionale.

Vlad Drăgulescu, co-director al Festivalului Shakespeare, a declarat că în cadrul ediţiei din acest an, pe care a catalogat-o drept "cea mai bună ediţie de până acum" vor avea loc 40 de evenimente teatrale dintre care 26 vor fi spectacole. "Domnul Boroghină reuşeşte tot timpul să convingă cei mai mari oameni din lume să vină la Craiova. Evenimentele se vor desfăşura în şapte locaţii diferite e desfăşurare, precum sălile Teatrului Naţional, Teatrul Colibri, Opera Română, Teatrul de Vară, spaţiile publice. Azi, de la ora 13.00, biletele au fost vom pune în vânzare pe site-ul nostru şi la agenţia de bilete, preţul fiind între 45 şi 102 lei", a spus Drăgulescu.

Pentru acest festival, Primăria Craiova a alocat din bugetul local suma de 2.500.000 lei, iar Consiliul Judeţean Dolj a alocat 400.000 lei pentru organizarea evenimentului.