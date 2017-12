Festivalul Mamaia Fairytale, nopţi de poveşti despre teatru, muzică şi comedie

După ce v-aţi delectat cu „Balul Vienez“, Horaţiu Mălăele, Vunk şi un show exploziv pentru copii, acum sunteţi invitaţii Festivalului Mamaia Fairytale 2017 la o nouă „rundă“ cultural artistică la cel mai înalt nivel.

Vineri, 21 iulie 2017, de la ora 20.30, Maia Morgenstern, alături de Lucian Iftime, vă invită la spectacolul „Şofer/ Pictor“, în regia celebrului Alexandru Dabija. „Şofer/ pictor rămâne, până în ziua de azi, una dintre piesele cele mai dragi inimii mele. A fost scrisă când tatăl meu, pictor, era pe moarte şi constituie un omagiu adus lui şi diverselor laturi expresive ale personalităţii sale“, a declarat autorul tragi-comediei, Hillel Mitelpunkt. Multiplele conexiuni care se realizează, pe diferite paliere, între Mira (Maia Morgenstern) şi Aaron (Lucian Iftime) nuanţează, practic, un tablou de viaţă extraordinar de complex, în care ceea ce noi considerăm a fi întâmplări mari şi mici capătă conotaţii surprinzătoare. În interpretarea extraordinară a Maiei Morgenstern şi a partenerului său de scenă, Lucian Iftime, spectacolul este un must see al oricărui timp, fie că vorbim de vară pe litoral, de iarnă la munte sau de... admiraţie.

În continuarea programului de vineri, Piaţeta Casino îşi va stabili ritmul după acordurile lui Adrian Naidin şi tobele lui Ionuţ Micu, în spectacolul „Tari ca piatra“, cu participarea extraordinară a Baletului Fairytale, adică profesioniştii Teatrului Naţional de Operă și Balet „Oleg Danovski“ din Constanţa şi invitaţii lor de la Iaşi.

Sâmbătă, 22 iulie 2017, un alt artist care a făcut istorie, de data aceasta în muzică (dar şi în teatru), vă dă întâlnire în Piaţeta Casino, tot de la ora 20.30. Este vorba despre îndrăgitul Ştefan Bănică Jr. şi The Rock’n’Roll Band & The 50’s. Binecunoscuta formulă artistică va urca pe scena din staţiunea Mamaia cu toată energia şi ritmurile cu care v-aţi obişnuit. Există, însă, şi un element-surpriză: artiştii Baletului Fairytale, într-o ipostază aşa cum nu i-aţi mai văzut! Binecunoscuţii balerini T.N.O.B., crescuţi la şcoala clasică, vor dansa alături de Ştefan Bănică Jr. şi The Rock’n’Roll Band & The 50’s, pe o coregrafie creată de Horaţiu Cherecheş.

Deschiderea serii va fi făcută de Comedy Zebra Show, nişte moldoveni haioşi foarte, care au ajuns până în finală la iUmor. Cu un scenariu extrem de dinamic şi amuzant, improvizaţie cât cuprinde şi un accent delicios, băieţii de la Comedy Zebra Show nu vă vor dezamăgi. Aşadar, nu rataţi ziua de sâmbătă: un spectacol de comedie de cea mai bună calitate, Ştefan Bănică Jr., The Rock’n’Roll Band & The 50’s şi Baletul Fairytale.

Duminică, 23 iulie 2017, de la ora 19.30, aşa cum au anunţat organizatorii încă de la început, începe momentul copiilor. În această săptămână, invitatul special al Festivalului Mamaia Fairytale 2017 este Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“ din Constanţa, care vă va încânta, aşa cum o face de 61 de ani (anul trecut a împlinit 60 de ani de existenţă, în râsetele şi zâmbetele copilăriei).

Festivalul Mamaia Fairytale 2017 este organizat de Primăria Municipiului Constanţa și Asociației Eurocult, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliţie al Municipiului Constanţa, Teatrului Naţional de Balet „Oleg Danovski” din Constanţa.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, lasere, genți (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm), spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.