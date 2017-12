Festivalul Național al Peștelui, pentru prima dată la Constanța

MANIFESTARE Dacă vă place să pescuiți, să gătiți sau doar să consumați pește, înseamnă că trebuie să vă eliberați agenda din acest weekend, pentru a participa la Festivalul Național al Peștelui - Pescia 2014, cel mai mare eveniment de profil care se va organiza, în premieră, la Constanța. Evenimentul va avea loc în perioada 15 - 17 august la Pavilionul Expozițional. Cu această ocazie, pescarii amatori și profesoniști vor putea să facă schimb de impresii cu alți pasionați de pescuit, iar bucătarii și gurmanzii vor avea ocazia să învețe noi rețete de mâncăruri gustoase cu pește. Nu vor lipsi preparatele delicioase din pește, pregătite cu mare pricepere chiar în fața spectatorilor, care vor avea ocazia să guste din toate bunătățile. Vor veni și specialiști renumiți în biologie și acvacultură, care vor susține conferințe interesante pe diverse teme (nutriție, pescuit, gastronomie și biologie). Evenimentul va avea și o latură caritabilă, pentru că organizatorii au pregătit o serie de activități interesante și antrenante pentru copiii din centrele de plasament constănțene. La festival vor fi prezenți nu mai puțin de 20 de expozanți, veniți din toate colțurile țării. Toate acestea, pentru ca vizitatorii să se bucure de un festin pe cinste și să consume mai mult pește. Intrarea este liberă, iar cei care intenționează să participe pot veni vineri și sâmbătă, între 10,00 și 20,00, iar duminică, de la 10,00 la 16,00.

PRIMUL AN Festivalul se desfăşoară pe parcursul a cinci ediţii, în perioada mai-octombrie 2014. Ediția din Constanța este a treia din acest an, celelalte două fiind organizate în Târgu Jiu și Cluj-Napoca, iar următoarele două se vor desfășura în București și Iași. Este primul an în care se organizează un asemenea eveniment, dar cu siguranță nu va fi ultimul. Organizatorii promit să revină cu acest festival și în 2015, astfel încât acest eveniment să devină o tradiție la noi în țară. Dacă se va bucura de succes în 2014, manifestarea ar putea fi extinsă și în alte mari orașe din țară. „După ce vom termina edițiile din acest an, vom face o analiză să vedem dacă ne-am atins obiectivul”, a spus Andreea Păpureanu, unul dintre organizatori. Municipiul Constanța nu a fost ales întâmplător, având în vedere numărul mare de turiști veniți pe litoral, din toate colțurile țării. Festivalul național al Peștelui - Pescia 2014 este un proiect finanțat prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 „Are balta peşte”.