Festivalul Naţional al Lăutarilor Murfatlar 2012

Un eveniment în premieră pentru iubitorii de folclor din Dobrogea - şi nu numai - debutează astăzi, la ora 20.15, la Punctul Turistic Murfatlar şi reuneşte pe scenă mai multe tarafuri din ţară, solişti de muzică lăutărească, dar şi fanfare. Prima ediţie a Festivalului Naţional al Lăutarilor Murfatlar 2012, iniţiată de Neptun TV şi organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Fundaţia „Fantasio”, se desfăşoară astăzi şi mâine şi se anunţă a fi începutul unei noi tradiţii locale, cu scopul de a promova muzica lăutărească autentică şi de a descoperi noi talente. Festivalul îşi propune, totodată, să pătrundă în circuitul turistic al ţării, devenind un motiv în plus ca, la începutul sezonului estival, turiştii să aibă un nou punct de atracţie.

Festivalul are intrarea liberă şi se deschide, în această seară, de la ora 20.15, cu o reprezentaţie de 30 minute oferită de Fanfara RAJA. În prima seară vor evolua cele trei tarafuri alese prin sms de către telespectatorii postului Neptun TV, care au votat în cadrul celor 12 ediţii ale emisiunii „Lăutarii”: Norocel - Slobozia (locul al III-lea), Doina Covurluiului - Galaţi (locul al II-lea) şi Profir - Constanţa (locul I). Programul se va încheia cu recitalul Tarafului Nelu Ploieşteanu.

Cea de-a doua seară va fi deschisă, la ora 20.30, de Fanfara Marinei Militare, apoi vor evolua cele trei tarafuri alese de membrii juriului emisiunii „Lăutarii”, dar şi al festivalului - interpretul Nelu Ploieşteanu, dirijorul constănţean Gheorghe Parnica şi prim-dirijorul Orchestrei „Doina Gorjului” din Târgu Jiu, Marcel Parnica. Este vorba despre tarafurile Teodora Pană - Târgu Jiu (locul al III-lea), Brâuleţul - Constanţa (locul al II-lea) şi Doina Dunării - Giurgiu (locul I). Cei de la Taraful Doina Dunării - Giurgiu vor primi, de altfel, Trofeul Festivalului şi premiul cel mare, un voucher în valoare de 1500 de euro, la achiziţionarea de instrumente muzicale TEOCTA. Seara va fi încheiată de Orchestra Giani şi Mioara Lincan.

RECITALURI EXTRAORDINARE Ieri, la Terasa cu Flori din staţiunea Mamaia, a avut loc conferinţa de prezentare a festivalului, la care au participat, pe lângă cei trei membri ai juriului - Nelu Ploieşteanu, Gheorghe Parnica şi Marcel Parnica -, şi prezentatoarea evenimentului, realizatoarea TV şi actriţa Mirela Pană, directorul departamentului Divertisment din cadrul Neptun TV, Gabriela Bădilă şi co-prezentatorul evenimentului, realizatorul Neptun TV Dan Cojocaru. Aceştia au promis un spectacol unic, ce va fi transmis în direct de Neptun TV, în fiecare dintre cele două seri, după ora 21.00.

„Intenţia noastră este de a aduce în faţa telespectatorilor, prin emisiunea „Lăutarii” şi prin acest festival, o întoarcere către autenticul muzicii lăutăreşti. Într-o mare măsură am reuşit. Am căutat să fim echidistanţi şi am ales un juriu pe măsura evenimentului. Nu va fi acelaşi juriu în fiecare an. Mulţumim în mod special Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa. A fost ales pentru desfăşurarea festivalului Punctul Turistic Murfatlar deoarece zona viticolă dobrogeană este una ideală pentru muzica lăutărească”, a declarat prezentatoarea festivalului, Mirela Pană.

„Acest eveniment este un concurs iar, din păcate, nu putem avea decât un singur câştigător, în ciuda faptului că toţi concurenţii au fost foarte buni (n.r. competiţia s-a desfăşurat pe parcursul celor 12 ediţii ale emisiunii „Lăutarii”). Nu a fost uşor să alegem, însă un punct crucial pentru departajare l-a reprezentat repertoriul, iar noi am apreciat foarte mult piesele autentice mai puţin cunoscute”, a declarat Nelu Ploieşteanu, membru în juriul festivalului.