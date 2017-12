Festivalul Scoicilor i-a adunat pe constănţeni în Piaţa Ovidiu!

Festivalul Scoicilor din Piaţa Ovidiu a devenit atracţia Constanţei în acest sfârşit de săptămână. Sute de constănţeni şi turişti au venit să guste o porţie de scoici pregătite de bucătari ai restaurantelor cu specific, atraşi de mirosul produs de preparatele chefilor. Cu sos de roşii, cu usturoi sau sos de cocos, cu legume sau cu sos de vin alb, oalele cu scoici s-au golit cu rapiditate, mai ales că la standurile restaurantelor, constănţenii au stat la coadă pentru a cumpăra o porţie de scoici. Fie că au mai mâncat delicatesele în cochilie până acum sau au profitat de evenimentul de la Constanța ca să încerce pentru prima dată o porție de scoici. ”Am mai mâncat scoici, și în restaurantele din România, și în străinătate, dar am profitat de evenimentul acesta ca să mănânc o porție de scoici. Am ales scoicile cu sos roșu cu multe condimente care aromatizează preparatul. Miros foarte bine și abia aștept să mă așez la masă ca să mănânc”, a spus un constănțean care tocmai cumpărase o porție de scoici. Mesele așezate în Piața Ovidiu au fost aglomerate, semn că mulți constănțeni au considerat că evenimentul este potrivit pentru sfârșitul de săptămână. ”Este un eveniment binevenit, ar fi frumos să se facă mai des. Am venit împreună cu copiii, pentru că vrem să se obișnuiască de mici cu gustul acestor preparate. Și pregătite ca la carte, de bucătari cu experiență”, a spus un alt constănțean care participa la Festivalul Scoicilor.

SECRETELE BUCĂTARILOR PENTRU SCOICI GUSTOASE

Bucătarii cu experiență și-au împărtășit din secretele rețetelor lor. ”Este foarte important să fie cochiliile foarte bine închise, ca să fie proaspete, să fie vii, se gătesc vii cu usturoi, cu ceapă și cu diferite arome: sos de roșii, cocos, avem o oală de scoici pregătite cu ouzo (băutură alcoolică de origine greacă). Pătrunjelul și vinul alb nu trebuie să lipsească”, a spus Adrian, bucătar al restaurantului Irish Pub. Acesta a spus că a pregătit zeci de kilograme de scoici, și se aprovizionează in permanență, deoarece constănțenii stau la coadă ca să guste din preparatele sale. ”După cum vedeți este aglomerat. Unii nu au gustat niciodată și sunt curioși, întreabă cum se consumă, cum sunt pregătite, iar cei care au mai mâncat, cumpără câte 2 – 3 porții”, a spus Adrian. Un alt bucătar al restaurantului Cocoșu Roșu, din București a spus că scoicile cele mai bune sunt puțin picante, așa că ardeiul iute nu ar trebui să lipsească. ”Midiile sunt proaspete, în sos de vin, foarte ușor picante, dar mai pregătim și scoici cu sos roșu, mai picante. Sunt gustoase, este un preparat deosebit. Ne bucurăm că evenimentul a atras atâta lume, suntem pregătiți, avem comenzi în lucru”, a spus George. Festivalul Scoicilor continuă până duminică, la ora 14.00 în Piața Ovidiu. Inițiatorul acestui eveniment culinar, Chef Cătălin Scărlătescu, va găti personal midii, după o rețetă proprie, spre deliciul tuturor turiștilor prezenți. Cu toate acestea, cheful nu a putut să dea declarații despre eveniment, motivând faptul că a semnat un contract de exclusivitate cu o televiziune. În cadrul evenimentului, vor participa peste 25 de restaurante de renume de pe litoral, unde cei mai buni bucătari își vor demonstra talentul prin prepararea celor mai gustoase midii, după rețete originale. La final, câștigătorul va avea onoarea să plece cu o scoică din bronz de 15 kg!