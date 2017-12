„Festivalul Tânărului Dansator, un fel de Varna românească!”

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Tânărului Dansator de la Mangalia se pregăteşte de start, în această seară fiind programată tragerea la sorţi pentru stabilirea intrării în concurs a participanţilor. Despre ce înseamnă acest eveniment cultural vorbeşte, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, directorul artistic al festivalului, Christian Mindris, fost prim-balerin.

Reporter (Rep.): Care este povestea „Festivalului Tânărului Dansator” de la Mangalia?

Christian Mindris (C.M.): A fost, cândva, demult, o idee devenită, de-a lungul vremii, o necesitate. Un concurs de balet la malul Mării Negre, un fel de Varna... românească (n.r. Concursul Internaţional de Balet de la Varna a ajuns, anul acesta, la cea de-a XXV-a ediţie). După îndelungi căutări, în iarna lui 2008, am găsit un om deosebit, în persoana lui Viorel Stoica, directorul Asociaţiei Culturale Daria’S din Bucureşti, care mi-a înţeles şi sprijinit ideea. Am început în august 2008, având alături nume mari ale scenei baletului românesc şi mondial: maestrul Francisc Valkay, prof. emerit Constantin Marinescu, prim-balerina Delia Hanţiu, maestra Vivia Săndulescu. Au urmat firesc, dar cu foarte mari eforturi financiare, ediţiile din 2009, 2010, 2011. La ediţia din 2009, am avut două concurente din Republica Moldova, câştigătoare la categoria seniori, Lina Sheveliova, actualmente solistă a Teatrului Bolşoi şi a Baletului Imperial Rus, condus de Maya Plisetskaya şi Alina Nanu, solistă a Teatrului de Operă şi Balet din Praga.

Rep.: Ce aşteptări aveţi de la cea de-a V-a ediţie a acestui festival de dans clasic şi contemporan?

C.M.: Calitate, profesionalism, dăruire, un juriu imparţial şi, bineînţeles, un public numeros.

Rep.: Ce cuvinte aţi folosi pentru a descrie arta în paşi de dans?

C.M.: Baletul este un limbaj, nu al corpului, ci al proporţiilor şi al mişcărilor perfecte. Limbajul său este complet, cu vocabular si gramatică proprie. În balet ne mişcăm perfect literar şi gramatical. Nu putem greşi. Marele Albert Eistein spunea: „Baletul este o forma perfectă, geometrică, el nu este un mod de viaţă. Balerinele sunt geometriile perfecte ale Creatorului”. Disciplină, cumpătare, armonie trupească şi sufletească, muncă, trudă, transpiraţie, acesta este baletul de mai bine de 300 de ani.