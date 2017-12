Festivitate de premiere a Competiţiei ?tafeta Munţilor 2012

Asociaţia ”Drumeţii Montane” , în calitate de organizator onorific, împreună cu toate cluburile participante la „Ştafeta munţilor”, are deosebita plăcere de a vă invita la Festivitatea de Premiere a Competiţiei Naţionale, Ştafeta Munţilor, Editia I, 2012. Evenimentul se va desfăşura în perioada 16 – 18 noiembrie 2012, la Hotel Traian din staţiunea Călimaneşti – Căciulata. În cadrul acestui eveniment se vor desfăşura numeroase activităţi precum: bal în costum de carnaval, tombolă, conferinţe, videoproiecţii, vizitarea obiectivelor turistice din staţiunea Călimăneşti –Căciulata, campionat de fotbal, iniţiere în Oină – Sportul Naţional al Românilor, campionat de Whist, petreceri. Persoanele participante la acest eveniment cât şi câştigătorii Ediţiei I vor fi premiaţi cu premii consistente oferite de: Belkin International, Inc., SIS Travel (www.sis-travel.com ), Infopensiuni.ro, Love Plus, Lec-Academy.ro, Doppel Herz (www.queisser.ro), Tupperware.ro, Bookblog.ro, R-therapy.ro, Valea-Mare.ro, Libris.ro, Edituracununidestele.ro, Anthonyfrost.ro, Ch-Center.ro, Sfing.ro. Vă aşteptăm pentru a-i aplauda, felicita şi premia pe cei mai meritoşi dintre noi, dar şi pentru a ne întrece în probe ce vor evidenţia creativitatea şi voia bună! Sunt invitate să participe la această manifestare, toate cluburile de turism din ţară, atât cele participante cât şi cele neafiliate în cadrul Competiţiei ”Ştafeta Munţilor”. La acest eveniment pot participa şi persoane care sunt interesate de ECO TURISM. Pentru informaţii suplimentare şi detalii despre participarea în cadrul acestui eveniment, puteţi accesa site-ul www.drumetiimontane.ro sau ne puteţi contacta la numarul de telefon 0762325903 .