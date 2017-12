Festivitate de Ziua Rezervistului

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - Filiala Constanţa a organizat, ieri după – amiază, o festivitate de sărbatorire a „Zilei Rezervistului”. „Prin această festivitate am urmărit să îi premiem pe colegii care au obţinut rezultate deosebite în favoarea urbei. Din păcate, însă, nu am reuşit să organizăm acest evenimet împreună cu celelalte sindicate“, a declarat preşedintele SCMD Filiala Constanţa, col. (r) Remus Macovei. „Este un prilej de bucurie că mă alătur lor în această manifestare. Acest sindicat este un unicat pe piaţa sindicatelor din România. Singurul care încă nu este în siajul serviciilor şi a preşedinţiei. Ei, militarii, care au servit o viaţă întreagă în instituţiile statului, au o altă determinare care din păcate începe să fie tot mai rară. Există riscul ca din această cauză în următorii ani să nu mai putem să ne menţinem graniţa şi asta pentru că procesul de autonomie teritorială capătă contur. Nu mai există valori. Am ţinut să fiu astăzi alături de ei pentru că reprezintă un exemplu pentru forţa sindicală“, a declarat fostul secretar de stat în Ministerul Apărării, general maior (r) Corneliu Dobriţoiu. Festivitatea a cuprins o sesiune de comunicări cu tema rolul rezerviştilor în apărarea independenţei şi suveranităţii României, implicarea rezerviştilor în viaţa economică, socială şi culturală a ţării şi rezerviştii în ţările membre NATO şi UE.