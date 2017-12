Festivităţi de Ziua Internaţională a Familiei

Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, administraţia locală din comuna constănţeană Cumpăna îşi sărbătoreşte cele mai longevive familii. Astfel, Primăria şi Consiliul Local al comunei Cumpăna au organizat, ieri, la Casa de Cultură din localitate, spectacolul „O comedie romantică”, piesă scrisă şi regizată de actriţa Rodica Popescu Bitănescu, alături de Alexandru Hasnaş, Radu Solcanu, Iuliana Călinescu, Irina Cărămizaru şi Ioana Mărcoiu. Piesa de teatru este oferită familiilor căsătorite în comuna Cumpăna care în acest an celebrează „Nunta de Aur”, cu prilejul sărbătoririi Zilei Internaţionale a Familiei. De asemenea, la eveniment au fost invitate să participe şi viitoarele cupluri care, în acest an, îşi vor uni destinele prin încheierea căsătoriei. Familiile sărbătorite vor fi premiate şi vor primi diplome, flori şi daruri simbolice. (I.H.)