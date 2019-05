Fetele de la Selena SN Constanța au sărbătorit promovarea în Liga 1

Formaţia feminină de fotbal ACS Selena SN Constanța a încheiat sezonul 2018-2019 din Liga a 2-a la fotbal feminin pe prima poziţie în Seria 1, cu 31 de puncte, iar duminică, la finalul ultimului meci din campionat au sărbătorit, pe teren propriu, promovarea în primul eşalon. Fetele antrenate de Diana Gidu și Niculina Radu au învins, pe stadionul SNC, echipa Viitorul Reghin, cu scorul de 5-0, primind după încheierea partidei medaliile, tricourile şi trofeul care recompensează această frumoasă performanţă. Rezultatele foarte bune din sezonul recent încheiat au fost sărbătorite, împreună cu părinții și rudele jucătoarelor, aşa cum se cuvine, cu tort şi cu şampanie, dar gândurile zboară deja la prima ligă, acolo unde situaţia va fi cu totul alta. Pentru a nu face simplu act de prezenţă, tinerele fotbaliste constănţene trebuie să fie susţinute din punct de vedere financiar, atât de autorităților locale, cât și de alţi sponsori.

„O să fie un campionat dificil, dar noi vrem să facem o figură frumoasă şi să ne clasăm în primele cinci. Pentru mine este o onoare să joc la această echipă. Ne dorim cât mai mulţi sponsori. Vom avea câteva dintre noi examenul de bacalaureat, pe care sperăm să îl promovăm şi ne vom îndeplini toate obiectivele pe acest an”, a declarat căpitanul echipei constănţene, portarul Mădălina Grecu.

„În liga întâi nu se poate face performanță doar cu sprjinul minim al Federației Române de Fotbal, care este OK, dar care va fi insuficient. Avem deplasări foarte lungi și nu vom putea face față. Vor fi meciuri mult mai puternice decât în liga a doua. Sperăm să facem faţă cu brio şi credem noi că sunt şanse să nu facem doar act de prezență în liga întâi. Sperăm să şi rămânem acolo. Am vrea, dar este foarte dificil să ne întărim lotul fără sprijin financiar. Abia am ţinut echipa în liga a doua. Marele nostru noroc este că fetelor le place foarte mult fotbalul şi le place să fie adulate, aplaudate. Vin din proprie dorinţă”, a declarat antrenoarea principală Diana Gidu.

„Va fi greu, dar sperăm să facem faţă şi în liga întâi. Am mai fost în Liga I, dar am pierdut locul și e greu să revii. Motivul a fost cel financiar. Fotbalul feminin a crescut foarte mult în România, nu se compară cu cel de acum șapte-opt ani. După ce am rămas singure după ce a decedat domnul Zlate, ne luptăm de cinci ani cu toate greutățile, cu părerile unora, cu părinți, care cred că fotbalul nu este pentru fete. Vrem să dezvoltăm şi în zona noastră fotbalul feminin. Noi sperăm, prin performanța noastră, să încurajăm multe fete, femei, să vină să practice fotbalul. În liga întâi ne vom confrunta cu echipe profesioniste. Va fi greu, dar noi suntem unite şi mergem înainte. Fetele sunt ambiţioase”, consideră Niculina Radu, care ocupă funcţia de antrenoare secundă, dar şi pe cea de preşedinte al ACS Selena SN Constanța.