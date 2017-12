Fetiţa care a scăpat din incendiu a fost externată

Arsurile suferite de fetiţa de şapte ani, din localitatea constănţeană Mihai Viteazu, care a supravieţuit incendiului de joi, în urma căruia verişoara ei şi-a pierdut viaţa, a părăsit, vineri dimineaţă, patul de spital. Cadrele medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa spun că Iuliana Nicoleta Moldovan a suferit arsuri minore şi că fetiţa este în afara oricărui pericol. „A fost internată sub supraveghere pentru o perioadă de 24 de ore, fiind suspectă de intoxicaţie cu monoxid de carbon. Din fericire, starea ei s-a ameliorat rapid, iar de dimineaţă a fost externată“, a declarat Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al SCJU Constanţa. Tragedia în urma căreia Mihaela Sandu, în vîrstă de şapte ani, şi-a pierdut viaţa, iar verişoara acesteia, Iuliana Nicoleta Moldovan, a fost internată în spital a avut loc joi după amiază. „Am venit de la muncă şi fetele erau în casă şi se jucau. Am stat puţin cu ele, iar apoi am plecat în bucătărie să mănînc. Atunci au ieşit să se joace în curte. Nu au trecut mai mult de zece minute şi Nicoleta a intrat ţipînd şi cu hainele în flăcări în bucătărie şi mi-a spus că Mihaela arde. Am ieşit şi am văzut magazia în flăcări. Am încercat să intru dar focul era prea puternic. Am început să arunc apă cu găleata şi am cerut ajutorul vecinilor“, a declarat Iulian Moldovan, în vîrstă de 44 de ani, tatăl Iulianei. Cu toate că mai mulţi localnici au sărit în ajutor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a trimis trei autospeciale, nu s-a mai putut face nimic pentru Mihaela. Trupul neînsufleţit al fetiţei a fost găsit după stingerea incendiului, la doar cîţiva metri de uşă.