Fetiţă de 13 ani violată de tatăl vitreg!

Ar fi trebuit să aibă grijă de fiica sa vitregă, să o crească şi să o ocrotească, dar s-a transformat într-un adevărat călău pentru ea! Este vorba despre un bărbat de 32 de ani, din localitatea constănţeană Tîrguşor, acuzat de poliţişti că ar fi violat-o pe fata de doar 13 ani a concubinei sale! Grozăvia a ieşit la iveală sâmbătă după-amiază, după ce copila şi-a făcut curaj şi a cerut ajutorul poliţiştilor... Primul gest firesc al fetiţei a fost să caute protecţia mamei sale, care lucrează în Spania. A sunat-o şi i-a povestit coşmarul pe care l-a trăit. Răspunsul primit de la femeie este şocant. „Se mai întâmplă... Lasă că trece”. Copila le-a povestit poliţiştilor că a fost agresată sexual, vineri noapte, în casa în care locuieşte împreună cu iubitul mamei sale, în localitatea Tîrguşor. Victima a declarat că suspectul, Sorin Vasile Dascălu, a chemat-o în camera lui, zicându-i că vrea să îi arate ceva. Atunci a început calvarul fetei. „Prin exercitarea de ameninţări cu acte de violenţă asupra minorei, care se afla în îngrijirea sa la momentul comiterii faptei, a obligat-o să întreţină cu el raporturi sexuale normale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, procuror Mihai Stanciu. Expertiza medico-legală a confirmat afirmaţiile fetiţei.

A AMENINŢAT-O CU UN CUŢIT Potrivit anchetatorilor, individul a ameninţat-o pe copilă cu un cuţit. Deşi fratele ei de 15 ani se afla într-o altă cameră, fetiţa nu a ţipat, de teamă că bărbatul îşi va pune în aplicare avertismentul. Poliţiştii spun că adolescenta şi fratele ei au rămas în grija lui Sorin Vasile Dascălu, în urmă cu două săptămâni, când mama lor a plecat să muncească în Spania. Un coleg de clasă de-al fetei a povestit că nu ar fi prima dată când bărbatul încearcă să o abuzeze sexual pe minoră. „A mai vrut de două ori să o violeze. Ştiu că prima dată a fost salvată de un văr de-al ei, iar a doua oară de un prieten care se afla la ei în momentul acela”, a declarat băiatul.

ARESTAT Poliţiştii constănţeni au pornit imediat o anchetă. Suspectul a fost luat pe sus de oamenii legii şi escortat la sediul secţiei, pentru audieri. El a fost reţinut pe bază de ordonanţă şi prezentat magistraţilor constănţeni cu propunere de arestare preventivă. În faţa anchetatorilor, Dascălu a negat toate acuzaţiile care îi sunt aduse. Tatăl vitreg a ajuns în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. În paralel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa a luat măsuri. Victima şi fratele ei au fost internaţi într-un centru de plasament din Constanţa.

COPILĂRIE DISTRUSĂ Localnicii sunt în stare de şoc. “Eram la ziua comunei şi am văzut maşinile de criminalistică şi de Poliţie în faţa casei. Atunci am auzit că fetiţa a fost violată. El nu a făcut scandal niciodată, chiar nu mă aşteptam să fie în stare de aşa ceva. Îi ştiam de patru ani. Se comporta exact ca un tată. Din păcate, prin ceea ce a făcut i-a distrus copilăria…”, a declarat o vecină. “Îmi este ruşine să spun că locuim în aceeaşi comună! Am copii şi nepoţi şi nu pot să cred aşa ceva. Îmi pare foarte rău, este un mare păcat! O să plătească pentru ce a făcut. Niciodată nu l-am crezut capabil de aşa ceva. Încă sunt şocat”, a spus un localnic.