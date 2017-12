Fetiţă de şapte ani, arsă de vie

Joaca cu focul s-a dovedit a fi fatală pentru o fetiţă în vîrstă de şapte ani. Tragedia a avut loc ieri, în localitatea constănţeană Mihai Viteazu. Mihaela Sanda împreună cu verişoara ei, Iuliana Nicoleta Moldovan, de aceeaşi vîrstă, au făcut rost de o cutie cu chibrituri şi au fugit în magazia de lîngă casă. Însă, ceea ce părea o simplă joacă, avea să le schimbe complet vieţile. Isprava celor două două verişoare a avut loc în jurul orei 16.00. „Am venit de la muncă şi fetele erau în casă şi se jucau. Am stat puţin cu ele, iar apoi am plecat în bucătărie să mănînc. Atunci au ieşit să se joace în curte. Nu au trecut mai mult de zece minute şi Nicoleta a intrat ţipînd şi cu hainele în flăcări în bucătărie şi mi-a spus că Mihaela arde. Am ieşit şi am văzut magazia în flăcări. Am încercat să intru dar focul era prea puternic. Am început să arunc apă cu găleata şi am cerut ajutorul vecinilor“, a declarat Iulian Moldovan, în vîrstă de 44 de ani, tatăl Iulianei. Mai mulţi localnici au sărit în ajutorul bărbatului, însă nu au putut ajunge la Mihaela. „În grajdul pe care l-am transformat în magazie erau mai mulţi baloţi de paie şi lemnele pentru iarnă. Focul ardea cu atîta putere încît din acoperişul de azbest săreau schije ca artificiile. Am sărit gardul şi am încercat să intrăm pe partea cealaltă, însă nu am reuşit. Din cauza fumului nu am putut să o vedem. Cred că s-a speriat şi, în loc să iasă afară, s-a ascuns într-un colţ“, a povestit tatăl Iulianei. În ajutorul localnicilor au fost trimise să intervină trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“. Pompierii s-au luptat cu focul aproape două ore pînă cînd au reuşit să stingă flăcările. Trupul neînsufleţit al Mihaelei a fost găsit la doar cîţiva metri de uşa grajdului. Verişoara ei, Iuliana Nicoleta Moldovan, a fost a transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticată de multiple arsuri. După primirea îngrijirilor medicale ea a fost internată în Clinica de Chirurgie Plastică şi Reparatorie – Arşi. Ea le-a povestit oamenilor legii că, la început, au dat foc cîtorva paie, iar cînd focul s-a aprins, Mihaela a început să arunce din ce în ce mai multe paie peste el. Pînă să îşi dea seama ce se întîmplă, balotul s-a aprins, iar Mihaela a rămas izolată în spatele unei perdele de foc. Mihaela Sanda locuia la unchiul ei de cîţiva ani, după ce părinţii ei s-au despărţit. Mama fetei este în momentul de faţă în Italia, iar tatăl copilei lucra în localitatea Ceamurlia în momentul producerii tragediei. Cum un necaz nu vine niciodată singur, membrii familiei Moldovan au aşteptat mai bine de patru ore ca maşina mortuară să vină să o ia pe Mihaela şi să o ducă la morgă. În tot acest timp, spre disperarea familiei, trupul fetei a rămas în mijlocul curţii, pe pămînt, acoperit cu o cîrpă. Poliţiştii au demarat o anchetă în acest caz, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul şi gradul de culpă al celor în grija cărora se afla fata.