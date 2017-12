Fetiţă de şase ani răpită trei zile

Conform unei statistici făcute de organizaţii nonguvernamentale, se pare că o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană, traficul de carne vie a luat amploare, iar traficanţii ar prefera copii cu vîrste mici, ce provin din familii dezbinate, pe care îi trimit la cerşit în oraşele mari ale Europei. O astfel de poveste cu iz de trafic de carne vie s-a întîmplat într-un cartier rău famat de la marginea oraşului Medgidia - „Mamut Bei”, în care sute de familii de rromi trăiesc în condiţii inumane alături de numeroşii lor copii. Toată povestea a început în urmă cu doi ani, cînd una dintre fetele familiei Nizet din Medgidia, Atena, în vîrstă de 20 ani, a plecat în Germania cu un cetăţean bulgar de etnie turcă, pe care deabia îl cunoscuse. De la acea dată, tînăra nu a mai dat nici un semn de viaţă pînă săptămîna trecută, cînd bulgarul a revenit în Medgidia şi a organizat, sîmbăta trecută, o petrecere în casa unui prieten mai vechi de-al său. La cheful respectiv a fost invitat şi tatăl Atenei, cu condiţia ca acesta să o ia cu el pe fetiţa concubinei sale din Germania, Melisa, o copilă de patru ani. Tatăl Atenei, Şaban Nizet, în vîrstă de 45 de ani, a declarat : „Am fost bucuros că o să aflu ce mai face fata mea depre care credeam că este moartă. Am acceptat să mă întîlnesc cu el însă nu am luat-o pe Melisa ci am luat-o pe Fîstîc, fetiţa mea de şase ani”. Bărbatul povesteşte că după ce a ajuns la concubinul fiicei sale, acesta i-ar fi propus să o ia pe Melisa şi să o ducă mamei sale în Germania. Şaban ar fi refuzat, motiv pentru care a fost bătut şi i-a fost răpită fiica de şase ani pe care bulgarul a confundat-o cu Melisa. Bărbatul a reclamat dispariţia copilei abia după trei zile cînd a venit la Constanţa, la ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate, care l-au direcţionat către Biroul de Investigaţii Criminale din Medgidia. Cazul a fost preluat de cms. Constantin Rădoacă: „În urma sesizării am pornit în căutarea cetăţeanului bulgar la adresa prietenului unde a fost organizată petrecerea, dar cred că cetăţeanul bulgar a fost alertat de prieteni şi s-a speriat, motiv pentru care i-a dat drumul fetiţei la marginea cartierului unde ştia că locuieşte, la numai cîteva ore de la reclamarea răpirii”. Cms. Rădoacă afirmă că cetăţeanul bulgar, căruia nu îi poate da numele, a fost dat în urmărire la toate posturile de poliţie, el fiind suspectat de infracţiunea de lipsire de libertate. Oamenii legii deţin informaţii potrivit cărora bulgarul s-ar fi ocupat în trecut cu traficul de copii.