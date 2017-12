Fetiţă de trei ani agresată sexual

DE NECREZUT! Părinţii unei fetiţe în vârstă de numai trei ani îl acuză pe un bărbat că le-ar fi agresat sexual fiica. Oamenii legii spun că grozăvia s-ar fi petrecut, vinerea trecută, într-o fostă discotecă din staţiunea Cap Aurora, acolo unde familia victimei dar şi suspectul îşi duc zilele. “Am aflat vineri după-amiază ce s-a întâmplat. Noi am lipsit puţin de acasă şi când ne-am întors, am găsit-o pe fată plângând în cameră. Am întrebat-o ce s-a întâmplat şi ne-a spus că individul ăsta a intrat la ea în odaie. Ne-a zis că s-a aşezat lângă ea şi că ar fi atins-o în zona organelor genitale. Ne-a spus că o doare. Imediat după ce am aflat toate aceste lucruri am sunat la 112 şi am chemat o ambulanţă. A venit şi Poliţia aici”, a declarat Daniel Gherasim, tatăl fetiţei de trei ani. Micuţa a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Municipal Mangalia, iar oamenii legii au deschis o anchetă.

“AVEAM ÎNCREDERE” Părinţii fetiţei spun că aceasta a fost examinată de medicii spitalului din Mangalia. “Doctorul care a văzut-o ne-a zis că nu a existat contact sexual dar că ceva - ceva s-a întâmplat acolo... Individul ăsta despre care vorbim nu vrea să recunoască nimic. Spune că nu este adevărat. Noi aveam încredere în el, nu ne-am gândit că i-ar trece prin minte să facă aşa ceva. Când mai plecam de acasă îl rugam să mai intre la fetiţă în cameră şi să vadă dacă e totul bine cu ea. Nu ne-a venit să credem când am aflat de la copilă ce a făcut! Acum tot ce vrem este să se facă dreptate!”, a mai spus Daniel Gherasim. Suspectul şi părinţii fetei lucrează ca îngrijitori de animale la o fermă din zonă. Poliţiştii din staţiunea Neptun au început cercetările faţă de Ilie S., de 33 de ani, bărbatul acuzat că ar fi agresat-o sexual pe copilă. Fetiţa va fi adusă, astăzi, la Serviciul de Medicină Legală din Constanţa, pentru a fi examinată. Cercetările vor fi coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.