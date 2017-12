Fetiţe abandonate pe treptele unei biserici

Atenţia constănţenilor care locuiesc în cartierul Km 4-5 a fost atrasă, la începutul acestei săptămîni, de două fetiţe care plîngeau pe scările bisericii Sfîntul Nicolae. Oamenii au cerut ajutorul poliţiştilor, care, ajunşi la faţa loculului, au încercat să se înţeleagă cu micuţele, dar nu au reuşit să afle de la ele nici numele nici unde locuiesc. Ele au fost duse la spital, unde au rămas internate în Secţia Pediatrie. Potrivit cadrelor medicale, copilele au aprox. 3 ani, respectiv 1 an şi par a fi surori, starea lor de sănătate fiind bună, ele fiind doar flămînde. Poliţiştii Secţiei 5, care anchetează cazul spun că cel mai probabil fetiţele au fost abandonate în faţa Bisericii Marinarilor. Ei continuă cercetările, împreună cu asistenţii sociali din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, în vederea identificării părinţilor micuţelor. Pînă la finalizarea verificărilor, copilele urmează să fie internate în Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă. Potrivit oamenilor legii, fetiţa cea mare are constituţie astenică, o înălţime de aprox. 95 de cm. ochi căprui, păr blond, îmbrăcată cu o bluziţă de culoare albă cu buline portocalii, pantaloni în dungi albe şi albastre, şi este încălţată cu sandale roşii. În momentul cînd a fost găsită, copila de un an era îmbrăcată cu un tricou bleumarin, cu căptuşeală gri, o şepcuţă albă, şi nu avea încălţăminte. Cei care pot da relaţii sînt rugaţi să sune la numărul unic de urgenţă 112 sau la Secţia 5 Poliţie.