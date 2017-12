Fetiţele românce de clasa a IV-a, cobai pentru occidentali!?

Reprezentanţii Sindicatului Independent al Juriştilor din România solicită Curţii de Apel Bucureşti, secţia 8 Contencios, anularea Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nr. 574/269 din 2008 în vederea stopării Campaniei de vaccinare HPV (Human Papilloma Virus - n.r.) - SILGARD / CERVARIX iniţiată în şcolile româneşti la fetiţele de la clasa a IV-a. Motivul principal al acestei acţiuni îl constituie faptul că această vaccinare poate genera mai multe decese decît cancerul de col uterin. Cererea de chemare în judecată cu numărul 7483/2/2008 solicită instanţei, printre altele, să oblige MSP la emiterea unui act al autorităţii administrative de asumare concretă a responsabilităţii privind consecinţele efectelor nocive ale vaccinării. Acest demers face parte dintr-o acţiune mai amplă organizată de Asociaţia „Christiana” Bucureşti, Federaţia „Pro Vita” România, Asociaţia „Rost” şi Fundaţia „Sfinţii Martiri Brîncoveni”.

În şcolile constănţene, NU vaccinării HPV!

Cezar Axinte, vicepreşedintele Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brîncoveni”, a declarat că mai bine de 80% din totalul cadrelor didactice din cadrul unităţilor de învăţămînt din Constanţa nu sînt de acord cu derularea acestei campanii şi că reprezentanţii MSP ar fi trebuit să vină cu date mai concrete şi să explice detaliat efectele acestui vaccin. „S-a făcut totul în mare grabă. Nimeni nu a înţeles nimic, este o mare harababură. Parcă ar vrea să ascundă ceva”, este părerea unui cadru didactic. Şi vicepreşedintele Fundaţiei a precizat că nu se ştiu prea multe despre efectele acestui vaccin, el făcînd referire la marea masă a populaţiei. „Noi ştim foarte bine, am realizat de ceva timp un studiu ştiinţific foarte stufos, de 500 de pagini, şi am constatat, în urma acestuia, că ar putea să aibă loc mai multe decese ca urmare a vaccinului, decît ca urmare a cancerului de col uterin”, explică Axinte. Aşa se face că reprezentanţii Fundaţiei au împărţit pliante informative tuturor cadrelor didactice. „Dacă mai existau ceva păreri pro campanie, cu certitudine acestea au dispărut. Vreau să vă spun că, în cadrul unităţilor de învăţămînt, am constatat că starea generală era de respingere, asta pe lîngă faptul că oamenii nu aveau niciun fel de informţie. Nu este normal ce se întîmplă”, a declarat vicepreşedintele Fundaţiei „Sfinţii Martiri Brîncoveni”. Cei de la fundaţie cred că autorităţile române cad victime ale insistenţelor, presiunilor occidentale.

Situaţia refuzurilor vaccinării, nefinalizată!

Marian Sîrbu, inspector general şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, a declarat că încă nu a fost finalizată situaţia refuzurilor vaccinării HPV. „Toate datele de la şcoli vor sosi în cursul zilei de astăzi sau mîine, probabil”, a declarat el. Precizăm că, la nivelul judeţului, sînt înscrise în clasele a IV-a, nu mai puţin de 3.712 fetiţe. Potrivit directorului adjunct al Autorităţii Judeţene de Sănătate Publică (AJSP) Constanţa, dr. Tanţa Culeţu, cadrele didactice vor strînge declaraţiile de refuz ale părinţilor, iar medicii şcolari sau de familie vor şti exact cîte fetiţe urmează a fi vaccinate. „Părintele îşi asumă consecinţele refuzului lor, referitor la sănătatea copilului”, a mai declarat dr. Culeţu. Referitor la copiii ai căror părinţi sînt plecaţi în străinătate şi care sînt în grija rudelor, va fi de ajuns acceptul sau refuzul celor care se îngrijesc de micuţi, fără a fi nevoie de existenţa unor documente din care să reiasă că rudele sînt tutorii legali ai copiilor. Vaccinarea fetiţelor de clasa a IV-a se va face prin administrarea a trei doze, în trei intervale de timp, pînă în mai 2009. Vaccinul împotriva virusului HPV - principalul responsabil al apariţiei cancerului de col uterin - este administrat gratuit în cadrul campaniei de vaccinare în şcoli iniţiată de MSP şi Ministerul Educaţiei.

Părinţi care refuză vaccinarea din cauza informării insuficiente

Chiar dacă ginecologii susţin că beneficiile vaccinării sînt foarte mari, unii părinţi, care sînt şi cadre medicale, susţin că nu vor permite sub nicio formă vaccinarea fetiţelor lor. Ei motivează refuzul pe motiv că nu au fost pe deplin convinşi că într-adevăr vaccinul are efectele precizate de oficialii MSP. „Sub nicio formă nu am să-i las să-mi vaccineze fetiţa. Am vorbit cu mai mulţi medici şi mi-au spus că nu recomandă acest vaccin. Aşa că, fără doar şi poate, am să semnez refuzul acestui vaccin”, spune un părinte, cadru medical în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Şi nu este singura mamă care susţine că fără informaţii clare şi complete nu-şi va da acordul vaccinării HPV, mai ales în contextul în care vaccinul a fost refuzat fără drept de apel în şapte dintre Statele Unite ale Americii (menţionăm că vaccinul este de provenienţă americană şi că, în SUA, unde a fost deja făcut, cîteva femei au murit). Sînt mulţi părinţi care au spus că preferă să-şi asume riscul nevaccinării, decît să-şi asume riscul de a-şi condamna copiii la moarte...