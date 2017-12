Fibrom uriaş extirpat prin chirurgia „de catifea”

Implementarea chirurgiei laparoscopice în România, chirurgia care nu presupune deschiderea peretelui abdominal, nu s-a făcut deloc uşor. Au fost medici care au spus, de la bun început, un „nu” hotărât unei chirurgii care, astăzi, se dovedeşte a fi un avantaj net pentru pacient, dar şi pentru medic, asta dacă cel din urmă ştie exact ce are de făcut, indiferent de cât de dificilă ar părea sau este misiunea. „Când a apărut prima dată chirurgia laparoscopică, se spunea că este chirurgia care va fi grevată de mari probleme. Şi asta pentru că accesul în abdomen, la organele afectate, se face prin incizii mici, în abdomenul bolnavului, astfel că se vor face greşeli foarte mari”, a declarat preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Endoscopică (SRCE), prof. univ. dr. Traian Pătraşcu, prezent la Constanţa, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei”.

ÎNCET-ÎNCET, CHIRURGIA LAPAROSCOPICĂ A CUCERIT TOATE DOMENIILE CHIRURGIEI, IAR ASTĂZI TINDE SĂ ÎNLOCUIASCĂ FOARTE MULTE PROCEDURI CHIRURGICALE CLASICE, CEEA CE ESTE MULT MAI BINE PENTRU PACIENŢI!

AVANTAJE Avantajele pentru pacienţi, dar şi pentru medici sunt numeroase. Este adevărat că metoda modernă nu este deloc simplă, este o chirurgie de mare complexitate, însă toate eforturile merită, spune preşedintele SRCE. „Trebuie să punem la socoteală diminuarea suferinţei bolnavilor. Tocmai de aceea se mai numeşte şi chirurgia „de catifea“, este chirurgia fără tăieturi, sunt doar nişte tăieturi foarte mici. Recuperarea bolnavului se face mult mai rapid, sunt mai puţine zile de spitalizare, implicit costuri mai mici”, a declarat prof. univ. dr. Pătraşcu.

LAPAROSCOPIA TINDE SĂ DEVINĂ RUTINĂ ŞI LA NOI!

În România, apreciază profesorul, chirurgia laparoscopică s-a dezvoltat aproape în pas cu cea din Europa. Dovada că ceea ce se face în România este apreciat şi peste hotare o constituie faptul că, peste doi ani, ţara noastră va fi gazda Congresului de chirurgie laparoscopică.

MEDICII CONSTĂNŢENI SE ÎNTREC ÎN RECORDURI Este adevărat că medicina românească primeşte şi injurii, nu doar cuvinte de laudă. Cât despre ceea ce se realizează în spitalele din ţară, oamenii sunt tot mai nemulţumiţi. Problemele sistemului sanitar, lipsurile, acuzele de malpraxis la adresa medicilor, toate vin să alcătuiască un tablou total nefavorabil Sănătăţii. Şi totuşi, sunt şi rezultate ale specialiştilor apreciate de asiguraţi. Nu de puţine ori, în ciuda tuturor, şi medicii constănţeni care profesează în cadrul SCJU au primit mulţumiri de la pacienţi. Şi la SCJU sunt realizate, în ultima perioadă, operaţii care se practică în mari spitale din afara ţării. Una dintre clinicile unde sunt efectuate intervenţii chirurgicale moderne, de complexitate mare, este Ginecologia. Aici a fost realizat un nou record. O echipă de medici coordonată de şeful Clinicii, prof. univ. dr. Vlad Tica, a reuşit, prin chirurgia laparoscopică, să extragă, din abdomenul unei paciente de 48 de ani, un uter fibromatos care cântărea peste 1,2 kilograme, greutate mai mare de aproape 100 de ori decât în mod normal. „Intervenţia a fost dificilă pentru că uterul a fost foarte mare, aproximativ cât o sarcină de cinci luni, cu o dezvoltare şi undeva spre oasele pelvisului, fiind în contact cu nervii şi vasele mari pelvine, care se duc spre membrul inferior drept, ceea ce constituia un pericol. Multe fibroame oferă sindrom de compresie abdominală şi sângerare”, a declarat prof. univ. dr. Tica.

În ciuda dificultăţii, medicii au reuşit să scoată uterul fără extragerea anexelor (au fost lăsate ovarele, luându-se în calcul faptul că pacienta este tânără), a explicat profesorul.

„PRIMA OPERAŢIE DIN VIAŢA MEA” Pacienta, Filomela Ciumerdean, de 48 de ani, din Constanţa, se simte bine. Nici nu-i vine să creadă că a fost operată. A doua zi a putut să păşească, nu a simţit dureri prea mari. „Este prima operaţie din viaţa mea, în afară de cele două naşteri. N-am mai avut niciodată vreo problemă”, povesteşte femeia. Două luni a urmat un tratament medicamentos, însă problema sa de sănătate nu a dispărut. „În ultima perioadă nu am mai putut să dorm noaptea, îmi era tot mai rău. Nu mai aveam poftă de mâncare şi am început să am şi sângerări”, a spus ea. Se descurca tot mai greu la locul de muncă. „Sunt croitoreasă şi am nevoie să fiu odihnită, mai ales că ni se impune un ritm de lucru alert”, spune femeia, care contribuie la realizarea costumelor pentru artiştii Teatrului din Constanţa. A ajuns pe masa de operaţie cu mari emoţii, dar îi mulţumeşte lui Dumnezeu şi profesorului dr. Tica pentru că totul s-a terminat excelent. „Este o lecţie de viaţă pentru mine, pentru toate femeile. Trebuie să mergem la ginecolog periodic, să nu ignorăm consultul medical, pentru a fi evitate asemenea probleme”, a mai spus ea.

Primul fibrom a fost cu o treime mai mare

Nu este pentru prima dată când ginecologii constănţeni au reuşit, prin chirurgia laparoscopică, să extragă un fibrom uterin cu o greutate atât de mare. „Am mai făcut asemenea operaţii. Se consideră că histerectomia laparoscopică devine dificilă sau foarte dificilă atunci când vorbim de un uter cu o greutate de peste 500 de grame. Or, în cazul de faţă a fost depăşită cu mult limita. Este al doilea fibrom extras laparoscopic, ca mărime, prin această metodă. Primul a fost cu o treime mai mare şi a fost extras în iunie, în acest an. Atunci am avut o histerectomie totală interanexială şi colposuspensie”, a declarat şeful Clinicii. Fibromul este o tumoră benignă pornită de la celulele musculare ale peretelui uterin, care se dezvoltă în mod aberant, şi nu se cunoaşte exact care este mecanismul prin care apare, a explicat profesorul.