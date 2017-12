„Fiecare copil în şcoală”, iniţiativă Carrefour România şi Ovidiu Rom

Responsabilitatea socială este în prezent foarte importantă, atît pentru companii care primesc din partea societăţii un plus de încredere şi apreciere, cît şi pentru societate, care are nevoie de ajutorul agenţilor economici. Contribuind pozitiv la dezvoltarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, companiile îşi ajută aşadar indirect proprii clienţi. Carrefour România este alături de oameni prin diferitele proiecte umanitare în care se implică şi care vizează toate segmentele sociale: copii, bătrîni, femei, familii nevoiaşe. Astfel, prin intermediul parteneriatului cu Ovidiu Rom, Carrefour a avut ocazia să participe, încă din 2006, la iniţiativa naţională Fiecare Copil în Şcoală, unul dintre cele mai importante programe prin care un număr mare de copii sînt susţinuţi să meargă la şcoală. Fiecare Copil în Şcoală este rezultatul a peste opt ani de activitate, cuprinzînd în prezent 500 copii, 300 de familii. În vara anului 2009, peste 1.800 de copii din comunităţi defavorizate au participat la atelierele de vară “Şotron”. Prin intermediul acestor ateliere, copiii au fost pregătiţi - pentru începerea şcolii cu dreptul - de cadre didactice voluntare, care au adoptat metodologia Ovidiu Rom. Programul social presupune atît sprijin material pentru ca familiile sărace să îşi poată menţine în şcoală copii (uniforme, mese calde, rechizite) cît şi consiliere pentru copii şi părinţi (ajutor la teme, organizarea de întîlniri lunare între părinţi şi profesori). Carrefour România participă activ la aceste acţiuni şi a răspuns prompt diferitelor nevoi ale asociaţiei pentru proiectele dezvoltate: campania de conştientizare publică “Şcoala te face mare” - în care Carrefour a jucat rolul de agent principal al diseminării informaţiei datorită numărului de magazine şi traficului de clienţi, prin publicare pe site, broşuri, ecranele din magazine, newslettere, etc.; Halloween Charity Ball - evenimentul anual de strîngere de fonduri organizat de Ovidiu Rom încă din 2005 pentru dezvoltarea, extinderea şi îmbunătăţirea programelor sociale ale asociaţiei; Ateliere de vară “Şotron” - care dau ocazia unor grupuri de copii ce provin din familii defavorizate, să petreacă o vacanţă educativă în care beneficiază de atenţie specială. Carrefour a susţinut cu produse alimentare activitatea menită să motiveze copiii să înveţe şi să spere într-un viitor mai bun. \"Parteneriatele pe termen lung sînt extrem de importante pentru activitatea noastră. Educaţia copiilor este o prioritate naţională şi ne bucurăm să avem Carrefour alături de noi. Sperăm că din ce în ce mai multe companii vor urma acest model de implicare în viaţa societăţii. Vor avea ocazia să se implice participînd la cea de a V-a ediţie a Balului de Caritate de Halloween de pe 31 octombrie de la Palatul Parlamentului\", a declarat preşedintele Asociaţiei Ovidiu Rom, Leslie Hawke. “Copiii şi educaţia lor reprezintă în primul rînd pîrghia societăţii şi viitorul ei, astfel încît o mare parte din proiectele noastre îi vizează şi încercăm să-i sprijinim de cîte ori avem ocazia. Ovidiu Rom reprezintă pentru noi un aliat valoros în lupta împotriva excluziunii şi pentru educaţia copiilor din România, în special a celor care provin din familii cu posibilităţi foarte reduse”, a afirmat şi directorul Marketing Carrefour România, Andreea Mihai.