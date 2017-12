Fiecare „înghiţitură” de oxigen se plăteşte!

19:48:27 / 29 Octombrie 2014

pagubit de niste escroci

Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie. In luna iunie 2013 am inchiriat un aparat de oxigen de la renumita firma, pentru sotul meu care suferea de un neoplasm pulmonar cu metastaze st. IV. Am obtinut aprobarea de la CAS si l-a folosit pana in luna septembrie 2013, cand sotul meu a decedat. Dupa 1 an de zile am primit notificare de la firma ca urmeaza sa fiu actionata in judecata daca nu achit in termen de 3 zile suma de 230 lei. Stiind ca am trimis notificare de reziliere a contractului am intrebat ce reprezinta aceasta suma si mi s-a raspuns ca pt. cele doua zile si anume intre data de 11 septembrie (data expirarii aprobarii CAS) si data decesului 13 septembrie sunt datoare firmei 230 lei plus penalitati de intarziere. Am trimis un e-mai in care am incercat solutionarea pe cale amiabila. In functie de raspunsul primit ma voi adresa organelor abilitate , respectiv ANPC, etc. Asa ceva e de necrezut , plus ca in contract sunt clauze abuzive, pe care am fost nevoita sa le accept ca nu aveam solutie la momentul respectiv fiind intr-o situatie disperata. Daca ma puteti sprijini cu un sfat astept raspunsul dvs. Va multumesc.