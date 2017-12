Fiecare minut petrecut în mall ne costă, în medie, între 0,2 şi 1 leu

Un studiu DTZ privind factorii care influenţează coşul de cumpărături arată că, la fiecare minut petrecut în mall, un vizitator cheltuie în medie mai mult cu 0,2 lei - 1 leu, iar fiecare an în plus al celor care fac cumpărături în centrele comerciale reduce suma cheltuită cu 0,1 - 0,3 lei. Timpul petrecut într-un centru comercial, numărul de magazine vizitate, vârsta şi frecvenţa sunt cei mai importanţi factori care influenţează coşul de cumpărături al vizitatorului de mall, conform rezultatelor Retail Metrics, produs dezvoltat de DTZ Echinox. Folosind metode cantitative complexe, DTZ a urmărit determinarea factorilor care influenţează coşul de cumpărături al unui vizitator într-un centru comercial. S-au luat în considerare 25 de factori, precum vârsta, sexul, veniturile, educaţia, timpul petrecut în mall, frecvenţa vizitelor etc., iar în final au fost validaţi patru: numărul de magazine vizitate, frecvenţa de vizitare, timpul petrecut în centru şi vârsta.

Astfel, în fiecare minut petrecut în mall, un vizitator cheltuie, în medie, între 0,2 şi 1 leu în plus, iar această informaţie este folosită în prezent de majoritatea centrelor comerciale, care încearcă să-şi diversifice partea de divertisment şi să îşi extindă rolul de socializare cu scopul de a creşte media de timp petrecut în centru şi, implicit, valoarea coşului de cumpărături. În mod surprinzător, veniturile personale şi familiale nu au o influenţă relevantă asupra sumei cheltuite într-un centru comercial, fapt datorat unei fluctuaţii importante generate de persoanele fară venituri care fac cumpărături, dar şi unui conservatism exagerat pentru o parte a segmentului de populaţie cu venituri mari, notează DTZ. În ceea ce priveşte impactul numărului de magazine vizitate asupra coşului de cumpărături, statisticile arată că, pentru fiecare magazin vizitat, un client cheltuie, în medie, între 5 şi 25 de lei în plus. Variaţia între 5 şi 25 lei per magazin vizitat reflectă capacitatea retailerilor de a converti traficul şi vizitele în vânzări. O medie scăzută a sumei indică faptul că centrul comercial atrage trafic, însă mixul de locatari nu reuşeşte să fructifice acest potenţial pe măsură. La polul opus, o medie de 25 lei indică faptul că centrul comercial trebuie să se concentreze pe creşterea traficului, conversia în cumpărături fiind excelentă. Vârsta şi frecvenţa vizitelor sunt factorii care completează formula coşului de cumpărături şi o influenţează negativ. Concret, persoanele mai în vârstă care au acelaşi comportament cu segmentul mai tânăr în ceea ce priveşte timpul şi numărul de magazine vizitate au, în medie, coşuri de cumpărături mai mici. Fiecare an în plus are un impact între -0,1 şi -0,3 lei asupra coşului de cumpărături.

Frecvenţa, pe de altă parte, este un rău necesar care, la nivel de volum pe o perioadă mai mare de timp, maximizează suma atrasă de centrul comercial de la o persoană. O persoană care vizitează mall-ul de două ori pe săptămână are un coş de cumpărături cu până la 40 de lei mai mic decât o persoană care, în medie, vizitează mall-ul o dată pe săptămână. "Aplicarea setului de cercetări Retail Metrics în zece centre comerciale din Bucureşti şi din ţară a relevat o serie de concluzii interesante pentru dinamica retailului din România. De exemplu, maximizarea numărului de magazine vizitate prin promovarea internă, tradusă în vânzări încrucişate între magazine sau o mai bună vizibilitate a promoţiilor în mall, ar trebui să fie una dintre priorităţile centrelor comerciale. De asemenea, deţinerea unei informaţii exacte legate de cifra de afaceri generată de creşterea timpului petrecut într-un centru comercial dă o nouă dimensiune evaluării investiţiilor", a declarat Sebastian Mahu, head of property management DTZ Echinox.