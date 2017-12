Fiica actorilor Demi Moore şi Bruce Willis, arestată la New York

Scout Willis, fiica de 20 de ani a actorilor Demi Moore şi Bruce Willis, a fost arestată şi încarcerată pentru o noapte la New York, după ce a consumat băuturi alcoolice şi a prezentat poliţiei o carte de identitate falsă. Scout Willis a apărut în faţa unui judecător din New York, marţi şi a fost acuzată de fals în acte publice şi consum de alcool în locuri publice. A fost apoi eliberată fără cauţiune, dar va reveni în faţa tribunalului new-yorkez, pe data de 31 iulie. Fiica mijlocie a celor doi actori a fost surprinsă, în dimineaţa de luni, în timp ce bea o bere în staţia de metrou Union Square din Manhattan. Scout Willis, studentă la Universitatea Brown, a oferit mai întâi poliţiei o carte de identitate falsă, sub numele Katherine Kelly şi abia mult mai târziu a prezentat la control propriul document de identitate. Consumul de băuturi alcoolice din recipiente deschise este ilegal în spaţiile publice din New York, cu excepţia petrecerilor, a festivalurilor de sezon sau a altor evenimente similare.

Bruce Willis şi prima lui soţie, actriţa americană Demi Moore, au fost căsătoriţi între anii 1987 şi 2000 şi au împreună trei fiice: Rummer, născută pe 16 august 1988, Scout LaRue, născută pe 20 iulie 1991 şi Tallulah Belle, născută pe 3 februarie 1994.