Fiica lui Al Pacino a fost arestată

Julie Marie Pacino, fiica celebrului actor Al Pacino, în vârstă de 21 de ani, a fost arestată sâmbătă, în New York, fiind acuzată că s-ar fi urcat la volan după ce consumase băuturi alcoolice şi fumase marijuana. Aparent, Al Pacino s-ar fi întors în grabă la New York pentru a fi alături de fiica sa. Actorul a fost văzut într-un aeroport din New York foarte grăbit, alături de iubita sa, tânăra actriţă argentiniană Lucila Sola. Potrivit unor documente ale poliţiei, Julie Marie Pacino le-ar fi spus poliţiştilor care au tras-o pe dreapta că a băut trei berici şi a fumat marijuana înainte de a se urca la volan. Julie Marie Pacino conducea un Mercedes Benz din 2009, care avea talonul expirat, când a fost oprită de poliţie, în jurul orei locale 01:35. Tânăra a fost arestată şi acuzată de comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului şi drogurilor. În maşină se mai afla un bărbat. Jeff Berg, agentul lui Al Pacino, a declarat că actorul nu ştia nimic despre acest incident.

Actorul american în vârstă de 71 de ani nu a fost căsătorit niciodată, dar are trei copii, din relaţii diferite: pe Julie Marie cu profesoara de actorie Jan Tarrant şi gemenii Anton James şi Olivia Rose, de zece ani, cu actriţa Beverly D\'Angelo. Printre fostele sale iubite se numără Diane Keaton, Tuesday Weld, Marthe Keller, Kathleen Quinlan, Beverly D\'Angelo şi Lyndall Hobbs.