Fiica lui Donald Trump vrea să candideze la prezidențiale

Ivanka Trump şi soţul ei Jared Kushner au făcut o înţelegere atunci când au venit la Washington să lucreze la Casa Albă, şi anume ca ”Prima Fiică” să devină prima preşedintă Statelor Unite, în cazul în care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvăluie The Guardian, scrie CNN. Cartea "Fire and Fury: Inside the Trump White House" a lui Michael Wolff are la bază peste 200 de interviuri cu preşedintele, figuri importante din administraţie şi din afara acesteia şi prezintă informaţii despre principalii actori de la Casa Albă a lui Trump, inclusiv această înţelegere între fiica mai mare a lui Trump şi soţul ei. ”Cei doi au încheiat un acord serios: în cazul în care cândva, în viitor, apare oportunitatea, ea va candida la preşedinţie”, scrie revista New York într-un articol adaptat după cartea lui Wolff, fără să dezvăluie sursa acestei anecdote.

”Prima femeie preşedintă”, le-a spus Ivanka unor invitaţi, ”nu va fi Hillary Clinton; va fi Ivanka Trump”. Cartea prezintă conflictul aprig între fostul strateg şef al Casei Albe Steve Bannon, ”Prima Fiică” şi soţul ei. ”Bannon, care a inventat termenul «Jarvanka», folosit tot mai mult la Casa Albă, a fost îngrozit atunci când a aflat despre înţelegerea cuplului. «N-au spus asta!», a exclamat el. «Stai. Să fim serioşi. N-au spus aşa ceva!. Te rog, nu-mi spune aşa ceva. O, Doamne»”, scrie revista New York în acest articol.

Bannon şi-a afişat de mult dispreţul faţă de cuplu, împreună cu care a lucrat în mandatul său la Casa Albă. ”Capul tuturor deciziilor proaste este capul Javanka”, declara el într-un interviu acordat în decembrie Vanity Fair.

Donald Trump l-a mustrat miercuri pe Bannon. ”Steve Bannon nu are nimic a face cu mine sau preşedinţia mea. Atunci când a fost concediat şi-a pierdut nu doar postul, ci şi mintea”. Ivanka a intrat prima oară în politică în campania tatălui ei, iar apoi la Casa Albă. Înainte să facă parte din administraţie ea a fost o femeie de afaceri. Ea şi-a condus marca de modă şi a lucrat în colosul imobiliar al tatălui ei.

Mama Ivankăi, prima soţie a preşedintelui, Ivana Trump, a scris despre potenţialul viitor politic al fiicei ei în cartea sa de memorii "Raising Trump". Ivanka ar putea să candideze să ajungă în Biroul Oval ”poate în 15 ani”, scrie ea.

”Cine ştie? Într-o zi ar putea să fie prima femeie - şi evreică - POTUS”, a scris Ivana despre fiica ei. Casa Albă a dezminţit cu vehemenţă informaţiile din cartea lui Wolff.

”Această carte este plină de poveşti false şi mincinoase de la indivizi care nu au acces ori influenţă la Casa Albă. Apariţia într-o carte care poate fi catalogată doar drept ficţiune ieftină de tabloid le expune tristele tentative disperate către relevanţă”, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Sarah Sanders.