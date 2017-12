Fiica lui Harrison Ford suferă de epilepsie

Celebrul actor american Harrison Ford a dezvăluit că fiica sa, Georgia, suferă de epilepsie. Vedeta de la Hollywood a făcut această mărturisire în cadrul unei gale de caritate organizată luni, de centrul medical Langone de la Universitatea din New York, actorul izbucnind în lacrimi la eveniment. Harrison Ford a participat la gala Find a Cure for Epilepsy and Seizures, dedicată acestei boli a sistemului nervos, împreună cu Georgia, fiica sa în vârstă de 26 de ani, pe care actorul o are cu regretata sa soţie Melissa Mathison, care a murit în 4 noiembrie 2015. În cadrul evenimentului, Harrison Ford a declarat că ţine să-şi exprime gratitudinea pentru medicii care au diagnosticat-o pe fiica sa cu epilepsie. ”Când cineva drag suferă de o astfel de boală, poate fi devastator. Ştii că boala îi afectează viaţa, viitorul, oportunităţile, iar tu încerci disperat să găseşti alinare. Încerci să găseşti o modalitate de a-i înlesni o viaţă confortabilă şi lină. Medicul Orrin Davinsky, care mi-a devenit prieten, i-a pus diagnosticul, i-a prescris tratamentul şi terapia corect şi astfel, fiica mea nu a mai avut o criză epileptică de opt ani”, a mărturisit Harrison Ford, cu ochii în lacrimi. Harrison Ford, în vârstă de 73 de ani, a ţinut şi un discurs în cadrul ceremoniei FACES, în care a povestit circumstanţele primei crize de epilepsie pe care a avut-o fiica lui. Georgia a avut un atac în timp ce dormea peste noapte la o prietenă. Medicii din Los Angeles i-au prescris în primă instanţă tratament pentru migrenă acută, dar după câţiva ani, a avut din nou o criză. Abia după a treia criză, pe care a avut-o în timp ce studia la Londra, Harrison Ford şi Melissa Mathison s-au hotărât să ceară ajutorul medicilor de la spitalul Universităţii din New York.

Cunoscut pentru rolurile din seriile ”Indiana Jones” şi ”Războiul Stelelor”, Harrison Ford a declarat în trecut că preferă ca publicul să-şi amintească de el pentru roluri precum cele din ”Martorul”, care i-a adus singura nominalizare la premiul Oscar pentru rol principal şi ”The Mosquito Coast”, cu Helen Mirren şi River Phoenix, două filme de Peter Weir. Ford a mai jucat în filme precum ”Sabrina”, în regia celebrului Sydney Pollack şi ”Imigranţii / Crossing Over”, în regia lui Wayne Kramer.