Fiica lui Kim Kardashian, model la 13 luni

North West, fiica de doar 13 luni a vedetelor americane Kim Kardashian şi Kanye West, a debutat ca model într-o revistă de modă din SUA, în primul său pictorial, fetiţa purtând haine şi accesorii ale casei Chanel. Fotografia alb-negru a apărut în ”CR Fashion Book”, revista deţinută de Carine Roitfeld, fostul redactor-şef al publicaţiei ”Vogue” Franţa şi actualul director de modă la nivel internaţional al ”Harper's Bazaar”. Fotografia este însoţită de o declaraţie a directorului de creaţie al casei Chanel, Karl Lagerfeld: ”Nu este niciodată prea devreme să îţi pese de modă”.

Nori, după cum este cunoscută în presa tabloidă fiica cuplului Kim Kardashian - Kanye West, a apărut în acest an şi pe coperta ediţiei americane a revistei ”Vogue”, alături de părinţii săi. Însă fotografia apărută în revista ”CR Fashion Book” este primul său pictorial de modă. De acest pictorial s-a ocupat chiar Carine Roitfeld, redactorul-şef şi fondatoarea revistei. Pe de altă parte, starleta Kim Kardashian a declarat marţi seară, într-o intervenţie în emisiunea TV „Watch What Happens Live“, că fiica sa, la fel ca mama ei, adoră să fie fotografiată. ”Când vede că îndrepţi un aparat foto spre ea, pozează... face un botic de răţuşcă şi deschide ochii larg. Este atât de draguţă!”, a spus Kim Kardashian.

Kim Kardashian şi Kanye West au o relaţie din 2012, iar fetiţa lor, North, s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013. Vedeta de televiziune şi rapperul american s-au căsătorit pe 24 mai 2014, la Florenţa.