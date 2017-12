Fiica lui Laurence Fishburne, acuzată de agresiune cu armă mortală

Actriţa de filme porno Montana Fishburne, fiica actorului Laurence Fishburne, va fi acuzată, la sfârşitul lunii, de agresiune cu armă mortală şi de încălcarea proprietăţii, ambele infracţiuni fiind comise în luna februarie, a confirmat procuratura din Los Angeles. Montana Fishburne a fost deja acuzată de comiterea altor două infracţiuni - violenţă fizică şi tentativă de privare de libertate - comise în timpul aceluiaşi incident, când, potrivit presei americane, fiica actorului Laurence Fishburne a pătruns cu forţa în locuinţa unei femei, al cărei nume nu a fost dat publicităţii, a încuiat-o în baie şi a bătut-o. Biroul procuraturii din Los Angeles va adăuga, probabil, cele două capete de acuzare pe 25 august, când cazul Montanei Fishburne va fi cercetat de Curtea Superioară din metropola americană. Potrivit procurorilor, Jerome Greene, despre care site-ul TMZ.com afirmă că este iubitul Montanei Fishburne, se afla cu aceasta în timpul incidentului, însă nu a pătruns în locuinţa victimei. El a pledat deja vinovat la infracţiunea de violenţă fizică şi se află în regim de eliberare condiţionată.

Nu este pentru prima oară când Montana Fishburne a încălcat legile americane. Anterior, ea s-a declarat vinovată de încălcarea unei alte proprietăţi private, infracţiune comisă în noiembrie 2009, pentru a beneficia de retragerea acuzaţiilor formulate de procuratură. Recent, actriţa în vârstă de 18 ani, a acordat un interviu pentru E! News în care a vorbit despre decizia ei de a deveni actriţă de filme porno, mărturisind că a devenit interesată de acest gen de producţii cinematografice în urmă cu câţiva ani. ”Cred că aveam 16 ani. Mi-am pierdut virginitatea în timpul liceului şi de atunci am devenit interesată de tot ceea ce are legătură cu sexualitatea”, a declarat Montana Fishburne. Tânăra actriţă a declarat că părinţii ei au aflat abia recent despre pasiunea ei pentru acest gen de filme şi că a ales să lucreze pentru industria filmelor pornografice deoarece acest mediu o intriga. ”Cred că doream să-mi explorez propria sexualitate. Şi pentru că îmi place să fac sex, am vrut să verific toate lucrurile care ar putea să îmi placă în sex, să pun în practică orice fantezie, iar filmele porno reprezentau o modalitate pentru a explora aceste lucruri”, a explicat Montana Fishburne.

Primul film porno cu Montana Fishburne a fost lansat marţi, iar potrivit revistei americane ”Us Weekly”, actriţa a dorit să păstreze tăcerea în ceea ce priveşte pasiunea ei pentru acest gen de filme. Ea a precizat însă că a preferat întotdeauna industria de divertisment pentru adulţi, în ciuda faptului că tatăl ei este starul unor filme... normale, precum cele din franciza ”Matrix”. Dacă va dori, Montana Fishburne ar putea face carieră în acest domeniu. Steve Hirsch, preşedintele companiei Vivid Entertainment, i-a oferit deja un contract impresionant pentru a juca în mai multe filme porno. Potrivit site-ului TMZ.com, numele de artistă al Montanei Fishburne este Chippy D.