Fiica lui Michael Jackson va debuta ca actriţă

Fiica lui Michael Jackson, Paris, îşi va face debutul pe marele ecran, cu rolul principal într-un film care va avea printre eroi şi personaje animate. În vârstă de 13 ani, Paris Jackson va juca în povestea cinematografică ”Lundon\'s Bridge and the Three Keys”, a cărei temă este dragostea eroinei principale pentru tatăl ei. Printre personajele filmului se vor număra şi vrăjitori, zâne şi dragoni. Fiica regretatului rege al muzicii pop a primit permisiunea familiei de a debuta ca actriţă, în ciuda faptului că bunica ei, Katherine Jackson, şi-a dorit ca acest lucru să se întâmple după împlinirea vârstei de 18 ani. Tot profitul filmului ar urma să fie donat către sistemul public de învăţământ din Statele Unite.