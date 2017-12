Fiica lui Mick Jagger s-a lansat pe scena muzicală

Fostul fotomodel Jade Jagger a decis să calce pe urmele tatălui său, lansîndu-se într-o carieră muzicală, ca DJ. După ce a renunţat la designul de bijuterii, fiica lui Mick Jagger, în vîrstă de 37 de ani, s-a orientat spre muzică şi şi-a lansat propria sa companie, Jezbel, care se ocupă de producţie în domeniul muzicii, al modei şi al artei. Jade Jagger plănuieşte să folosească compania pentru a-şi promova propria carieră de DJ, precum şi pentru organizarea de concerte şi evenimente pentru alţi artişti. Printre cei cu care ea a colaborat deja se numără Lily Allen şi Estelle. Fiica solistului trupei Rolling Stones a avut şi primul său concert joi, la Barcelona, în Spania.

Jade Sheena Jezebel Jagger, născută pe 21 octombrie 1971, la Paris, fost fotomodel şi designer de bijuterii, este fiica lui Mick şi a Biancăi Jagger. Mai are încă şase fraţi. Mick Jagger are şapte copii cu patru femei. Prima sa născută este Karis Hunt, cu Marsha Hunt. Al doilea copil este Jade, cu Bianca Jagger. Împreună cu fotomodelul Jerry Hall, a avut patru copii: Elizabeth Scarlett, James Leroy Augustin, Georgia May Ayeesha şi Gabriel Luke Beauregard. Cel mai mic copil Lucas Maurice Morad, are zece ani şi mama sa este Luciana Gimenez. De asemenea, rockerul în vîrstă de 65 de ani are patru nepoţi.