Fiica lui Will Smith are succes în muzică

Willow Smith, fiica în vârstă de nouă ani a lui Will Smith, a semnat un contract cu casa de înregistrări a rapperului Jay-Z, iar primul ei single face deja vâlvă pe Internet. Producătorul Jay-Z a declarat realizatorului de radio Ryan Seacrest, într-un interviu, că şi-a dat seama că Willow are în faţa sa o carieră de superstar, după ce a auzit primul ei single hip-hop „Whip My Hair”. „Am auzit piesa înainte să aflu că a fost înregistrată de o fată de nouă ani şi mi-am zis . Cred în superstaruri. Cred în înregistrările mari ale superstarurilor şi cred că ea are aceste calităţi”, a spus Jay-Z. Piesa „Whip My Hair” a fost vizionată de peste 100.000 de ori pe YouTube, în numai o zi de la lansare. „Are acea inocenţă a copilăriei, dar este clar că are idee despre cine este şi ce vrea să fie”, a mai spus Jay-Z, comparând-o pe Willow cu Michael Jackson la aceeaşi vârstă. În ceea ce priveşte comentariile potrivit cărora Willow ar fi prea tânără pentru a se lansa într-o carieră muzicală, Jay-Z afirmă: „Când ai un asemenea talent nu mai contează ce vârstă ai”.

Willow, fiica actorilor Will Smith şi Jada Pinkett-Smith, calcă pe urmele fratelui său Jaden în ceea ce priveşte lansarea într-o carieră artistică la o vârstă fragedă. Jaden Smith, în vârstă de 12 ani, a jucat în filmul „Karate Kid”, lansat anul acesta, dar şi alături de tatăl său, în filmul „The pursuit of Happyness / În căutarea fericirii” şi în The Day Earth Stopped / Ziua în care Pământul s-a oprit”. La rândul său, Willow Smith a apărut alături de tatăl ei în filmul I am Legend / Legendă vie”, în „Kit Kittredge / O fetiţă americană” şi a asigurat vocea unui personaj din animaţia „Madagascar 2”.