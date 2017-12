Fiica Madonnei, designer şi cântăreaţă la 16 ani

Lourdes Leon este fiica mai mare a cântăreţei Madonna şi îşi doreşte o carieră în lumea show-biz-ului, la fel ca celebra ei mamă. Lourdes s-a născut în octombrie 1996, dintr-o relaţie pe care Madonna a avut-o cu antrenorul ei personal, Carlos Leon, timp de patru ani, între 1994 şi 1998. Ea mai are trei fraţi, Rocco, născut din relaţia Madonnei cu regizorul Guy Richie şi David şi Mercy, doi copii adoptaţi din Malawi. Acum în vârstă de 16 ani, Lourdes Maria Ciccone Leon are preocupări muzicale, ea cântând de câteva ori alături de mama ei şi, în plus, are o linie de vestimentaţie, denumită Material Girl, realizată în colaborare cu Madonna şi o linie de cosmetice. În februarie, cele două şi-au lansat cea mai nouă colecţie Material Girl Hits Hollywood. Madonna a vorbit despre relaţia pe care o are cu fiica ei, Lourdes, ea declarând că aceasta cântă la pian şi are reguli foarte stricte pe care trebuie să le respecte.

Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi regina muzicii pop, Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.