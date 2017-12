Fiica mai mare a lui Billy Bob Thornton, acuzată de moartea unui bebeluş

Amanda Brumfield, fiica mai mare a actorului Billy Bob Thornton, a fost arestată şi pusă sub acuzaţie pentru neglijarea unui copil în vîrstă de 1 an aflat sub supravegherea sa, într-o anchetă deschisă în urma morţii bebeluşului. Copilul a murit în octombrie 2008, în timp ce se afla în grija bonei sale, Amanda Brumfield. Potrivit site-ului tmz.com, copilul a murit după ce a căzut din pătuţul în care se juca, Amanda Brumfield anunţînd autorităţile la circa două ore şi jumătate de la producerea accidentului. ”Domnul Thornton nu are relaţii apropiate cu Amanda şi nu mai are contact cu ea de mai multă vreme. Totuşi, el a fost informat despre acest lucru şi a comentat: ”, se arată într-un comunicat trimis de reprezentanţii actorului Billy Bob Thornton site-ului tmz.com.

Billy Bob Thornton a devenit cunoscut publicului larg prin rolurile negative pe care le-a jucat. Astfel, el a interpretat personaje precum Karl Childers, un criminal cu probleme mintale, în ”Tăişul” (1996), Ed Crane, un frizer laconic şi plictisit care dispune de o sumă de bani provenită din şantaj, în pelicula ”Confesiunea unui anonim” şi rolul negativ din filmul ”Turnul de control”, în care a jucat alături de fosta sa soţie, Angelina Jolie. Thornton a cîştigat, în 1997, un premiu Oscar pentru scenariul thriller-ului ”Tăişul”. Actorul are patru copii biologici, Amanda, în vîrstă de 30 de ani, fiind fiica sa cea mai mare. De asemenea, în timpul căsătoriei sale cu Angelina Jolie a adoptat un băieţel, Maddox, care, după divorţ, a rămas în îngrijirea actriţei şi a fost ulterior adoptat de actualul partener al acesteia, Brad Pitt.