Liderul PNL Crin Antonescu a povestit că, pentru fiica sa, personajele de pe scena politică românească există ca într-o fabulă, din care le-a identificat deja pe cele bune şi pe cele rele. \"A început să identifice. Ea se uită foarte puţin la televizor pentru că are un program încărcat. Dar în momentul în care mai aruncă o privire, a identificat personajele. Pentru ea sunt chiar ca într-o fabulă, suntem buni şi răi. Şi, mă credeţi sau nu, încerc să mai amăgesc copilul, cât mai e mic, cu faptul că, până la urmă, nu e nimeni foarte rău în fabula asta, că, până la urmă, toate persoanjele trebuie respectate şi, până la urmă, fiecare are ceva bun. Sigur că ea nu intră în detalii să mă întrebe ce are bun domnul Boc sau domnul Băsescu\", a relatat liberalul despre fiica sa care are în jur de 10 ani.