Fiica soților Ciucu-Sorescu a împlinit un an

Elena Carolina, fiica designerului Alexandru Ciucu și a cântăreței Alina Sorescu, a împlinit, ieri, frumoasa vârstă de... un an. Fericiții părinți au primit numeroase mesaje și felicitări din partea admiratorilor, pe Facebook. La rândul lui, Alexandru Ciucu a postat, ieri, pe cunoscuta rețea de socializare, un mesaj emoționant: „Elena Carolina împlinește azi un an. Nici nu știu când a trecut tot timpul ăsta.... Îmi amintesc că eram în sala de nașteri și am văzut-o când a luat prima dată contact cu lumea asta. Era mică, avea părul negru și urla ca din gură de șarpe. Maică-sa plângea și mă întreba dacă e totul OK. Și eu nu mai știam unde să mă uit mai repede. La Alina, care era în operația de cezariană, sau la fiica mea, care primea primele îngrijiri. Cel mai greu mi-a fost când a trebuit s-o ia pe Carolina și s-o ducă în sala cu bebeluși, pentru că a trebuit să aleg lângă cine să rămân”. „La mulți ani, iubita mea!”, a mai scris Alexandru Ciucu, pe Facebook.