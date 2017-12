Filaj de la tocul uşii

Cu fiecare zi care trece descoperim tot mai multe dovezi ale statului poliţienesc înfiinţat de Traian Băsescu şi camarilla lui portocalie. Ne amintim cu toţii de înregistrările din Senat, de prin restaurante sau de prin cine ştie ce alte birouri, care, prin diverse metode, au ajuns în cele din urmă să fie mediatizate. Toate acestea dovedesc că românii sunt un popor de urmăriţi, că trăim într-o ţară în care ţi-e frică să vorbeşti chiar şi cu părinţii, pentru că nu ştii niciodată cine te ascultă. Pentru mulţi români, ceea ce se întâmplă azi în România reprezintă de fapt retrăirea unor momente pe care le credeau uitate. Aşa cum spunea chiar primarul Radu Mazăre, în 1989, românii au făcut revoluţia pentru că au dorit să scape de statul poliţienesc, pentru că au vrut să vorbească şi să trăiască liberi. Revenind la statul poliţienesc instituit de Băsescu, ieri am primit o nouă dovadă că serviciile de urmărire funcţionează nestingherite şi înregistrează pe oricine. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Victor Chirilă, a anunţat ieri că a descoperit în biroul său şi al celuilalt vicepreşedinte al CJ, Constantin Adăscăliţei, membru PSD, camere de luat vederi care ar fi fost instalate fără ştirea lor. “Stăteam la birou şi am văzut o culoare mai ciudată pe perete a varului de deasupra uşii. M-am dus să văd despre ce e vorba şi am descoperit o cameră de luat vederi, legată la două fire. Am discutat apoi cu celălalt vicepreşedinte al CJ, Constantin Adăscăliţei, şi am descoperit că şi în biroul său e montată o astfel de cameră”, a declarat Victor Chirilă. El a mai spus că a sesizat Poliţia, care urmează să declanşeze o anchetă în acest caz. “Vrem să ştim cine ne urmăreşte şi de ce. Eu, unul, oricum am atribuţii puţine la CJ, deci nu umblu cu bani sau contracte, şi nici nu semnez hârtii. E vorba de persecuţie politică. Aici nu e unitate militară, ci instituţie publică”, a mai spus Chirilă. El a spus că nu este normal să fie urmărit ca într-un “stat securist”. Unul dintre cei mai vehemenţi politicieni care acuză poliţia politică a portocaliilor este primarul Constanţei, Radu Mazăre. După şase ani de anchete continue, în care a fost acuzat şi para-acuzat de infracţiuni nedovedite, Mazăre a declarat, după “descoperirile” de la Iaşi: “Nu am de unde să ştiu dacă este sau nu legal ceea ce s-a întâmplat la Iaşi. Ce vreţi să spun? Am primit o adresă acum patru zile de la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) care îmi cere să le declar averea copilului meu, care este minor. Am vrut să fac o conferinţă de presă, să aduc bicicleta, telefonul mobil, schiurile, zmeele pe care le are şi să le dau către ANI, dar am renunţat”.