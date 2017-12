Filat i-a cerut lui Putin retragerea trupelor ruse din Transnistria

Premierul R. Moldova, Vlad Filat, i-a cerut omologul său rus, Vladimir Putin, în cursul întrevederii bilaterale avute vineri seară, la summit-ul CSI de la Sankt Petersburg, ca Moscova să îşi retragă trupele din stânga Nistrului. El a precizat că Putin nu a avut nicio reacţie faţă de noua cerere a Guvernului de la Chişinău. ”Nu am ajuns să văd entuziasm sau soluţii. Am transmis mesajul foarte clar, acest mesaj a fost recepţionat fără ca să pot spune că am convenit asupra unei soluţii”, a declarat Vlad Filat într-un interviu acordat luni. Premierul Vlad Filat a reiterat, săptămâna trecută, necesitatea retragerii muniţiilor şi trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova, pronunţându-se, totodată, pentru transformarea actualei misiuni de menţinere a păcii din Transnistria într-una civilă multinaţională, cu mandat internaţional. Reacţia Guvernului moldovean a intervenit după ce preşedintele rus, Dmitri Medvedev şi omologul său ucrainean, Viktor Ianukovici, au semnat, la Kiev, o declaraţie prin care îşi afirmă sprijinul pentru rezolvarea conflictului transnistrean şi optează pentru soluţionarea paşnică a acestuia.

În acelaşi timp, premierul Filat s-a arătat nedumerit de declaraţiile despre instabilitatea politică din R. Moldova făcute de Vladimir Putin într-un interviu pentru un post de televiziune rus. Întrebat despre discuţiile bilaterale pe care le-a avut cu premierul Vlad Filat, la Sankt Petersburg, Putin a comparat situaţia politică instabilă din R. Moldova cu cea din Kîrgîzstan. ”Nu pot spune de unde vine această afirmaţie sau contextul în care a fost făcută”, a declarat Filat. El a spus că a discutat ”de la egal la egal” cu premierul Vladimir Putin şi nu a sesizat din partea acestuia ”reticenţe în asumarea anumitor responsabilităţi în relaţia cu Guvernul de la Chişinău”. R. Moldova îşi construieşte relaţiile cu Rusia în baza unui parteneriat strategic, a declarat premierul Vlad Filat, în cursul întrevederii cu omologul său rus, Vladimir Putin, după summit-ul şefilor de guvern din ţările membre CSI. ”În acţiunile noastre, noi ne bazăm pe un parteneriat strategic cu Rusia”, a spus Filat.