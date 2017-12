File de... Crăciun

Ceainăria Prăvăliei cu Cărţi s-a transformat, sâmbătă, într-un spaţiu al veseliei şi al poveştilor de Crăciun, scrise şi spuse de cei... mici, elevi în clasa a V-a, dar şi de adolescenţi din clasa a XI-a. Elevii Liceului Teoretic „Decebal” Constanţa, autori ai volumelor „Noi, Crăciunul şi gândurile bune” şi „Crăciunul în 27 de paşi”, lansate cu o zi înainte, s-au reunit pentru a citi din propriile creaţii literare şi a participa la o sesiune de autografe, după ce vineri au fost şi premiaţi. Cele două cărţi fac parte din proiectul literar „Poveşti de Crăciun”, coordonat de directorul adjunct, prof. Liliana Svinarciuc, şi de dăruitul profesor de limba şi literatura română Elena Goga şi poartă semnătura elevilor claselor a XI-a E, respectiv a V-a A.

„NICIODATĂ O CARTE NU VA FI DEPĂŞITĂ DE CALCULATOR” La întâlnire a fost prezentă şi realizatoarea emisiunii ArTV de la NeptunTV, Iulia Pană-Gheorghe, căreia nu-i sunt necunoscute tainele creaţiei - atât cele literare, cât şi cele plastice. De altfel, doi elevi au fost distinşi cu premiul emisiunii de cultură: Sebastian Papadopol, din clasa a V-a şi Adriana Antoche, din clasa a XI-a. „Dragii mei, sunt extrem de onorată să particip la această întâlnire a voastră, după premierea de ieri, unde am fost mai emoţionată ca voi, pentru că eu nu am avut parte de o cărticică în clasa a V-a; sunt invidioasă, sincer. Eu abia în clasa a IX-a am scris într-o revistă a liceului, pentru că până atunci nu am avut unde să public. Voi sunteţi fericiţi să aveţi părinţi care să vadă în voi firul de iarbă al creaţiei”, le-a spus Iulia Pană-Gheorghe elevilor din clasa a V-a. Aceasta le-a mai spus micuţilor că „nu este important cât ne uităm la televizor, ci la ce ne uităm la televizor”, recomandându-le să fie mai selectivi în alegeri. „Niciodată o carte nu va fi depăşită de calculator. Cartea este un obiect frumos, dă frumuseţe casei tale”, a mai spus apreciatul om de cultură, care a semnat prefeţele celor două volume.

„Sunt mândru de premiile luate şi sper ca această carte să fie doar un început”, a spus talentatul Sebastian Papadopol. „Pentru mine, acest concurs este o provocare, deoarece am putut să-mi testez limitele imaginaţiei şi, totodată, va reprezenta o amintire din anii de liceu, deoarece toţi colegii am reuşit să ne strângem ideile şi poveştile într-o singură carte”, a spus Bianca-Laura Irimia, din clasa a XI-a.