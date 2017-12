Filiala UMC din Kazahstan, autorizată

Începutul sesiunii de înscrieri la facultăţi aduce veşti bune pentru conducerea Universităţii Maritime din Constanţa (UMC). O comisie a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a efectuat o vizită, în perioada 11-15 iulie, la sediul „Caspian University of Technologies and Engineering named after Sh. Esenov” din Aktau, Kazahstan, în cadrul căreia va funcţiona filiala UMC. „Scopul acestei vizite l-a constituit evaluarea celor două programe de studiu oferite de UMC studenţilor kazahi: Electromecanică Navală în limba engleză, respectiv Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial în limba engleză. În urma verificării şi evaluării documentelor corespunzătoare celor două programe de studiu, comisia a hotărât autorizarea filialei din Aktau”, a declarat rectorul UMC, conf. univ. dr. Violeta Ciucur.

ÎNSCRIERI Începând cu această săptămână, absolvenţii ciclului liceal care au promovat Examenul de Bacalaureat se pot înscrie la facultăţi. Pentru anul universitar 2012-2013, UMC pune la dispoziţia viitorilor studenţi 1.140 de locuri la studii de licenţă, din care 123 de locuri la forma de învăţământ fără taxă, 692 locuri la forma de învăţământ cu taxă şi 325 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă. La Universitatea „Ovidius” din Constanţa, pentru noul an universitar sunt oferite 5.472 de locuri, din care 1.300 de locuri fără taxă (18 pentru candidaţii de etnie romă), 3.370 locuri la forma de învăţământ cu taxă şi 800 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă şi alte două locuri la fără taxă pentru studenţii din R. Moldova. „În prima zi de înscrieri şi-au depus dosarele 573 de candidaţi. Cei mai mulţi dintre ei (84) au ales ştiinţele economice”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. ec. Tiberius Epure. Din cauza numărului mare de picaţi la Bac-ul din acest an, conducerile universităţilor se aşteaptă ca numărul candidaţilor să fie mai mic faţă de anii trecuţi.