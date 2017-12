Film biografic cu Antonio Banderas, regizat de Bille August

Regizorul danez Bille August a confirmat că va regiza filmul biografic "Versace", ale cărui filmări vor începe în luna martie, cu Antonio Banderas în rolul designerului vestimentar Gianni Versace, informează publicația Variety.

"Versace" este produs de studiourile italiene Oberon Productions și co-produs de Jesper Morthorst prin Svensk Filmindustri.

Acest film va fi o saga de familie ce va prezenta modul în care Gianni Versace a devenit celebru la sfârșitul anilor '70, când și-a lansat compania. De asemenea, filmul va încerca să surprindă relația complicată dintre acesta și sora sa, Donatella.

Regizorul a precizat că a ținut legătura cu familia Versace pentru a discuta despre acest film, iar din distribuție, în afară de Antonio Banderas, vor mai face parte actori importanți care vor fi anunțați la începutul anului viitor.

Pe lângă faptul că interpretează rolul principal, Banderas contribuie și la finanțarea acestei producții, probabil din poziția de co-producător. Actorul are propria sa casă de producție, Green Moon Producciones, cu sediul în Spania.

"Antonio Banderas este foarte pasionat de acest proiect", a precizat August, care a mai colaborat cu actorul de origine spaniolă la filmul "The House of the Spirits" în 1993.