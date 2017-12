Film de Radu Jude, la Cannes

Scurtmetrajul „Trece şi prin perete / It Can Pass Through the Wall“, o adaptare liberă după povestirea „În magazie“, de A.P. Cehov, în regia lui Radu Jude, a fost selecţionat în secţiunea „Quinzaine des Réalisateurs“ a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (14-25 mai). Radu Jude se întoarce la Cannes cu noul film, după ce pelicula „O umbră de nor“ a avut premiera mondială, anul trecut, în aceeaşi secţiune a festivalului.

Scenariul filmului „Trece şi prin perete“ poartă semnătura lui Radu Jude, imaginea a fost realizată de Marius Panduru, Cătălin Cristuţiu s-a ocupat de montaj, în timp ce sound design-ul este semnat de Dana Bunescu, scenografia - de Adi Cristea, iar costumele - de Maria Pitea.

Din distribuţie fac parte Sofia Nicolaescu, Ion Arcudeanu, Marcel Horobeţ, Gabriel Spahiu şi Alecu Jude.

Filmul este o producţie 100% independentă, realizată de Micro Film, în coproducţie cu Mitra Film şi Cinelabs Romania. Producătorii sunt Radu Jude şi Ada Solomon.