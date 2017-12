Filme de Adrian Sitaru şi Iulia Rugină, la NexT

Cel mai recent scurtmetraj al lui Adrian Sitaru, „Lord\" şi o variantă work in progress a filmului de mediu metraj „Captivi de Crăciun\", de Iulia Rugină, se numără printre peliculele ce vor fi proiectate în premieră în România, la Festivalul NexT.

Zece filme de scurt şi mediu metraj, dintre care patru vor fi proiectate în premieră mondială, alcătuiesc selecţia din acest an a secţiunii „Festival Friends\", prezentată de HBO, în cadrul Festivalului Internaţional de Film NexT de la Bucureşti, din perioada 13 - 18 aprilie. Filmele din această secţiune, destinată în mod tradiţional cineaştilor apropiaţi Festivalului Internaţional de Film şi Societăţii Culturale NexT, vor fi incluse într-o proiecţie-maraton, pe 17 aprilie, de la ora 15.00, la Cinema Scala.

Cel mai recent scurtmetraj semnat de Adrian Sitaru, „Lord\" (România, 2010), documentarul regizat de Vlad Ilicevici şi Andrei Tănase, „Zmeii/ Kings of the Castle\" (România/ Turcia, 2010), scurtmetrajul de animaţie „Vara \'99 Mega-Hits/ Summer \'99 Mega-Hits\", de Liviu Bărbulescu şi Alina Manolache (România, 2010) şi o variantă work in progress a filmului de mediumetraj regizat de Iulia Rugină, „Captivi de Crăciun/ Stuck on Christmas\" (România, 2010) sunt cele patru pelicule proiectate pentru prima dată în faţa marelui public, la NexT. Cinefilii vor putea urmări, pentru prima dată, şi alte filme, care au mai fost prezentate la festivaluri importante de peste hotare.

Competiţia NexT din acest an cuprinde 26 de titluri din 19 ţări, de pe cinci continente, selectate de criticul Andrei Gorzo, director artistic al festivalului.

Cea de-a patra ediţie a Festivalului Internaţional de Film NexT va avea loc la Cinema Scala, Cinemateca Eforie, Băneasa Drive In Cinema şi Mansarda Cărtureşti. Biletele de 10 proiecţii şi Festival Pass-urile sunt disponibile online prin reţeaua ticketfan.ro.

Festivalul NexT se desfăşoară, în 2010, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Margareta a României. Activităţile Societăţii Culturale NexT se încadrează în „Viziunea pe 30 de ani pentru România\", proiect al Casei Regale. Menit să ducă mai departe amintirea regizorului Cristian Nemescu şi a sound-designerului Andrei Toncu, festivalul este organizat de Societatea Culturală NexT, în jurul căreia se grupează mulţi dintre prietenii şi colaboratorii celor doi.