Filme de la „NexT“, proiectate la Vama Veche

Un număr de 18 scurtmetraje care au rulat în Bucureşti, la Festivalul „NexT“, printre care se numără „Valuri“ de Adrian Sitaru şi „O zi bună de plajă“ de Bogdan Mustaţă, vor fi proiectate de marţi până joi la terasa „Papa La Şoni“ din Vama Veche. Proiecţiile vor avea loc începând cu ora 21.00, iar intrarea este liberă.

Astfel, pe lângă „Valuri“ şi „O zi bună de plajă“, din proigramul de ieri au făcut parte filmele „Radu+Ana“ de Paul Negoescu, „Rock, Paper, Scissors“ de Jamie Cussen (Canada), „Alexandra“ de Radu Jude şi „Amatorul“ de Marian Crişan.

În această seară vor fi prezentate scurtmetrajele lui Cristian Nemescu, „Mihai şi Cristina“, „Poveste de la Scara C“ şi „Marilena de la P7“, alături de „Lampa cu căciulă“ de Radu Jude şi „Alinuţa“ de Matei Branea.

Seria de proiecţii va fi deschisă mîine de filmul „Portret de familie“ de Marian Crişan, urmat de: „Eu sunt Bob/ I Am Bob“ de Donald Rice (Marea Britanie), „Plictis) şi inspiraţie“ de Igor Cobileanski (Republica Moldova), „Bolnavi din dragoste/ Lovesick“ de Spela Cadez (Germania/ Slovenia), „Ştefan“ de Stanca Radu - care a primit la „NexT“, anul acesta, premiul pentru cel mai bun film românesc -, „Tokyo Jim“ de Jamie Rafn (Marea Britanie) - cel mai amuzant film din competiţia „NexT“ din 2008, potrivit criticului Alex Leo Şerban -, şi „Pe sub piele/ Under the Skin“ de Zoltan Horvath (Franţa). Proiecţiile vor fi reluate la sfîrşitul lunii august, în acelaşi loc.

Festivalul „NexT“ a fost înfiinţat în urmă cu un an de Societatea Culturală „NexT“, fondată în memoria regizorului Cristian Nemescu şi a sunetistului Andrei Toncu, care şi-au pierdut viaţa într-un accident de maşină, în august 2006. Ediţia din acest an a festivalului s-a desfăşurat între 7 şi 13 aprilie.