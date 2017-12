Filme de Tudor Giurgiu şi Cătălin Muşat, în competiţie la DaKINO

„Nunţi, muzici şi casete video\", de Tudor Giurgiu, şi „Ciobanul zburător\", de Cătălin Muşat, se numără printre filmele româneşti care sînt în competiţie la Festivalul Internaţional de Film DaKINO, ce va avea loc în perioada 25 - 29 noiembrie, la Bucureşti. „Nunţi, muzici şi casete video\" este un documentar de 52 de minute despre industria de nunţi din România. Pelicula va rula în avanpremieră în cadrul competiţiei DaKINO, pe 26 noiembrie. „Ciobanul zburător\", de Cătălin Muşat, a fost realizat în cadrul Aristoteles Workshop, anul trecut şi a primit, în vară, o menţiune la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno.

Pe lîngă filmele lui Giurgiu şi Muşat, lista de documentare româneşti aflate în competiţie la DaKINO este completată de „TEG\", de Andrei Dobrescu şi „Blocul mociorniţa\", de Tudor Chirilă. Acestea vor concura cu filme din Germania, Statele Unite, Coreea şi Iran. Juriul secţiunii Documentar este compus din preşedintele Festivalului Internaţional de Scurtmetraj şi Film de Debut Maremetraggio din Trieste, Maddalena Mayneri, preşedintele departamentului documentare din cadrul companiei IndiePix Films US, Danielle DiGiacomo, actriţa Maria Dinulescu, şeful secţiei de Coordonare Operaţiuni din cadrul Comisiei Europene în România, Giorgio Ficcarelli, jurnalistul de la revista franceză „Les Inrockuptibles”, Leo Soesanto, compozitorul de muzică de film Petru Mărgineanu şi scriitorul Mircea Cărtărescu - preşedintele juriului.

În competiţia de scurtmetraje sînt prezente filme româneşti precum „My Friend Christi\", de Celina Petrescu, „Joi\", de Hadrian Marcu şi „Palmele\", de George Chiper. Acestea vor concura cu filme din Marea Britanie, Elveţia şi Franţa. Juriul secţiunii Scurtmetraj ficţiune îi are ca membri pe Andrei Creţulescu (jurnalist şi producător HBO Romania), pe cineastul Nicolas Engel, autorul filmului „La copie de Coralie\" (prezentat în secţiunea „Carte blanche à la Semaine de la Critique\") şi pe Simon Ellis (posesorul Trofeului DaKINO, cucerit anul trecut).

Festivalul include cinci secţiuni paralele. Secţiunea „Români în lume\" prezintă filmele „Români în Italia\", coproducţie Italia-Romania şi „Un euro, 3,6 lei\", de Carlos Iglesias (Spania). Secţiunea „Polonia comunistă în documentarele lui Kieslowski\" include opt filme semnate de marele cineast polonez, printre care se numără „Curriculum Vitae\" şi „First Love\".

Secţiunea dedicată politicii include coproducţia România-Italia „Pa-ra-da\", de Marco Pontecorvo şi „Videograms of a Revolution\" de Andrei Ujică şi Harun Farocki (Germania). Seria de documentare „Black Community\" include filme precum „The Black List\" de Timothy Greenfield Sanders şi „The Axe in the Attic\", de Lucia Small şi Ed Pincus. Secţiunea „Carte Blanche à la Semaine de la Critique\", organizată împreună cu secţiunea Semaine de la Critique a Festivalului de la Cannes, prezintă filme cu un pronunţat accent social-politic din ultima selecţie a festivalului de pe Croazetă.

În deschiderea festivalului vor fi proiectate documentarele „Generation 68\", de Simon Brook şi „Maradona by Kusturica\", în regia lui Emir Kusturica. Festivalul se va încheia cu proiecţia lungmetrajului „Band\'s Visit\", al israelianului Eran Kolirin. Cea de-a 18 ediţie a Festivalului DaKINO se desfăşoară în complexul The Light - Liberty Center.