Filme în aer liber! De neratat! Până pe 12 august, pe faleza Cazino

Proiectul “Filme în aer liber”, care se desfășoară între 26 iulie - 19 august pe Faleza Cazino și în Piața Ovidiu din Constanța, a ajuns deja la jumătatea programului de proiecții. Publicul constănțean a umplut locurile disponibile seară de seară la unele dintre cele mai premiate filme ale tuturor timpurilor și s-a bucurat de spectacolele de flamenco și percuție și de atelierele de reciclare creative. Proiecțiile continuă, de joi până duminică, de la 21:00, cu intrarea liberă pentru public în limita locurilor disponibile.

Primele două săptămâni au adus filme ca Three billboards outside Ebbing, Missouri, Volver, Little Miss Sunshine, Sleepy Hollow, musicalul Grease și animația Coco. Între 8 – 12 august sunt de neratat alte 5 pelicule de referință în cinematografie.

10 august – Edward Scissorhands (r. Tim Burton, o nominalizare la Oscar, o nominalizare la Globurile de Aur, un premiu şi 3 nominalizări la premiile BAFTA) este un film clasic al maestrului Tim Burton, un basm suburban amplasat într-un decor incredibil de fantezist.



Peg Boggs (Dianne Wiest), o doamnă care vinde din ușă în ușă produse cosmetice, descoperă un experiment pe jumătate terminat - un om-monstru pe nume Edward (Johnny Depp) - al unui savant nebun (magic interpretat de Vincent Price) care trăiește într-un castel abandonat din vecinătate. Savantul a murit înainte de a-i înlocui brațele-foarfece ale timidului bărbat cu mâini adevărate. Atunci când Peg încearcă să-l aducă pe Edward în lumea ei suburbană, pentru a locui alături de sceptica ei familie (soțul Alan Arkin și fiica Winona Ryder) și vecinii bârfitori, mâinile sale aparent periculoase - și totuși capabile de a crea lucruri de o frumusețe incredibilă - dau naștere unor situații stranii, amuzante și profund emoționante. Edward sculptează sublim în tufișuri și e un frizer avangardist. Curând însă, meschinăria și răutatea lumii proviniciale americane încep să-i facă probleme suavei creaturi. https://www.youtube.com/watch?v=M94yyfWy-KI 11 august – Eternal Sushine of the Spotless Mind (r. Michel Gondry, un premiu şi o nominalizare la Oscar, 4 nominalizări la Globurile de Aur, o nominalizare la premiile Academiei Europene de Film). Joel (Jim Carrey) este șocat de faptul că prietena sa Clementine (Kate Winslet) și-a șters din minte, la propriu, toate amintirile tumultoasei lor relații. În disperare de cauză, Joel apelează la inventatorul ciudatei proceduri de "spălare" a creierului, Dr. Mierzwiak (Tom Wilkinson) și îi cere acestuia să îi șteargă și lui din memorie toate amintirile despre Clementine. Însă, pe măsură ce amintirile sale dispar treptat, Joel începe să-și redescopere dragostea pentru Clementine și organizează o "evadare" din procedura pe care Mierzwiak și asistenții săi (Mark Ruffalo, Elijah Wood, Kirsten Dunst) se chinuie din răsputeri să o ducă la bun sfârșit. https://www.youtube.com/watch?v=yE-f1alkq9I Înainte de proiecție, între 20:00 – 20:30, spectatorii pot urmări o demonstrație de circ și acrobație alături de Fundația Parada, ce se ocupă de ajutorarea copiilor și tinerilor străzii din București.Paradautilizează arta circului social în procesul resocializării copiilor care au trecut prin traumele abandonului, ale

violenței instituționale sau ale vieții de stradă.Trupelede circ social au implicat peste 500 de copii în toți acești ani și evoluează cu regularitate pe scene din Italia sau Franța, participând la festivaluri internaționale de artă stradală și de artele scenei. 12 august – Casablanca (r. Michael Curtiz), film splendid, de referință în cinematografia mondială, distins cu trei Premii Oscar (pentru Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu și Cea mai buna regie) și nominalizat la încă cinci importante categorii (muzica lui Max Steiner, montaj, imagine și interpretare masculină în rol principal și în rol secundar).



Un film care place din ce în ce mai mult cu fiecare nouă re-vedere și al cărui lait motiv muzical ajunge să obsedeze spectatorul. Într-un bar din Casablanca, doi foști amanți se reîntâlnesc într-o conjunctură care îi silește să pună pe primul plan nu sentimentele, ci datoria. E război iar intrarea trupelor germane în Maroc e iminentă.

Americanul Rick Blaine a reușit să facă rost de hârtiile necesare pentru ca două persoane să poată lua avionul către Lisabona. Când însă află că femeia după care încă suferă, Ilsa Lund, este la Casablanca, acum măritată cu un marcant lider ceh, Victor Laszlo, căutat de naziști, Rick rămâne încă o dată fără ea; de data asta, el este cel care decide... https://www.youtube.com/watch?v=BkL9l7qovsE

Detalii despre filme și program găsiți pe site-ul filmeinaerliber.ro. Teaserul video al evenimentului: http://bit.ly/2v5P9tS.