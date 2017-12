”The White Ribbon” de Michael Haneke şi ”Un Prophete” de Jacques Audiard se numără printre cele cinci filme nominalizate la Hollywood World Award, premiu ce va fi decernat în cadrul galei Festivalului de Film de la Hollywood. Cele cinci filme selectate de juriul condus de scenaristul Mike Goodridge sînt ”Bright Star”, în regia lui Jane Campion, ”I Am Love”, după un scenariu de Luca Guadagnino, ”Lourdes” de Jessica Hausner, ”Un Prophete” de Jacques Audiard şi ”The White Ribbon” de Michael Haneke. Juriul care a evaluat producţiile din acest an are o componenţă internaţională, fiind format din criticii Dan Făinaru din Israel, Howard Feinstein din SUA, Derek Malcolm, Allan Hunter şi Jonathan Romney din Marea Britanie şi Lee Marshall din Italia, directorul Festivalului de Film The Times BFI, Sandra Hebron, directorul Festivalului de Film Internaţional de la Salonic, Despina Mouzaki, directorul Festivalului de Film de la Copenhaga, Jacob Neiiendam şi directorul Festivalului de Film de la Sydney, Clare Stewart. ”Aceste filme sînt mai mult decît unele dintre cele mai bune filme internaţionale, sînt producţii recente, realizate anul acesta. Ne simţim încîntaţi să onorăm aceste filme cu selecţia la Hollywood World Awards”, au declarat reprezentanţii juriului.

Premiile The Hollywood World sînt considerate un indicator pentru identificarea cîştigătorilor celor mai importante premii acordate filmelor străine ale anului. Printre cîştigătorii ediţiilor anterioare se numără filmele ”The Motorcycle Diaries” de Walter Salles şi Jose Rivera, ”The Sea Inside / Mar a dentro” de Alejandro Amenábar, ”The Class / Entre les murs” şi ”4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” de Cristian Mungiu.