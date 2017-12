Filme premiate la Atlanta, Seattle şi Viena, la DaKINO

Festivalul DaKINO va aduce, între 23 şi 26 noiembrie, filme de ficţiune sau documentare care au fost premiate la Atlanta, Seattle şi Viena şi care vor fi prezentate la Bucureşti în programele paralele ale festivalului. Publicul va putea vedea "Pope Dreams", pelicula cîştigătoare a Marelui Premiu la Festivalul de Film de la Atlanta 2006, în regia lui Patrick Hogan. Potrivit organizatorilor evenimentului, producătorul Steve Loh va veni la Bucureşti pentru a prezenta filmul. "Pope Dreams" vorbeşte despre un tînăr dezorientat în vîrstă de 19 ani, pe nume Andy Venable, care lucrează în timpul zilei într-un depozit pentru tatăl său, iar noaptea şi-o ocupă bătînd la tobe într-o trupă de heavy-metal. Singurul său obiectiv clar este să îşi ajute mama bolnavă, o catolică devotată, să îl întîlnească pe Papă înainte de a muri. Ocupat cu misiunea sa, se îndrăgosteşte de o fată care vine din altă lume decît a sa şi este descoperit de doi producători de pe Broadway pentru talentul său muzical.

O altă proiecţie pregătită de organizatori va fi documentarul "Gitmo: The New Rules of War", cîştigătorul marelui premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Seattle 2006. Regizorii Erik Gandini şi Tarik Saleh caută adevărul într-o călătorie ce îi poartă din zona de detenţie din Guantanamo Bay la Washington şi de la Stockholm la Abu Ghraib în Irak. Încetul cu încetul, o nouă lume, înspăimîntătoare, se dezvăluie.

DaKINO se poate mîndri şi cu cîştigătorul Vienna Film Prize, documentarul "Operation Spring", care îi va avea ca reprezentanţi în festival pe cei doi regizori - Angelika Schuster şi Tristan Sindelgruber. "Operation Spring" este un thriller plin de suspans deghizat ca documentar, despre felul în care poliţia austriacă a testat noile sale legi şi metode de investigaţie. În dimineaţa zilei de 27 mai 1999, locuinţele refugiaţilor şi imigranţilor ilegali din Austria au fost ţinta raziilor poliţiei. Numele de cod al acţiunii a fost "Operation Spring", cel mai mare raid de acest gen din 1945 pînă în prezent. Mass-media au declarat acţiunea o victorie în lupta împotriva crimei organizate. Aproape toţi cei acuzaţi sînt în cele din urmă condamnaţi. Sentinţa totală se ridică la cîteva sute de ani de închisoare. Filmul ridică întrebarea dacă acuzaţii au avut într-adevăr şansa unui proces just.

Cea de-a XVI-a ediţie a festivalului va avea loc la Complexul Auditorium - Muzeul Naţional de Artă al României şi la Cinema Scala. Aşa cum şi-a obişnuit deja publicul, festivalul va avea două secţiuni: ficţiune şi documentar. La prima secţiune, juriul va fi format din Cristian Comeagă (preşedinte), Corneliu Porumboiu, Harris Salomon (SUA), Henry Laguado (Columbia), Jan Bucquoy (Belgia) şi Balint Kenyeres (Ungaria). La secţiunea documentar, juriul va fi alcătuit din Dan Necşulea (preşedinte), Copel Moscu, Diana Deleanu şi Timo Novotny (Germania).